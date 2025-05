Czy gry będą uczyć się naszych uczuć i jak nakarmić AI. Jakiś matrix już się do nas zbliża

Jak symulować emocje w maszynie? Jak wzbudzać zaufanie do bytów cyfrowych? I w jakim celu? Rozmowa z Janem K. Argasińskim, medioznawcą, filozofem i neuroinformatykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KATARZYNA CZARNECKA: – Jak to jest w grach komputerowych: pies merda ogonem czy ogon macha psem?

JAN K. ARGASIŃSKI: – Pies merda ogonem.

Mówi pan jako programista i twórca?

Tak.

A jak odpowiedziałby pan jako użytkownik?

Że mogę w grze robić, co chcę, na tyle, na ile pozwala mi jej świat. A to jest definiowane przez twórców. Ucząc studentów projektowania, mówię o „iluzji swobody”. Użytkownik ma mieć poczucie kontroli. A to nie jest to samo, co jej rzeczywiste posiadanie. Bo im większą swobodę twórcy dadzą graczowi, tym trudniej im kontrolować fabułę. Zawężają więc pulę wyborów, których można w grze dokonać, choć może nie aż tak bardzo, jak pisarz ogranicza czytelnikowi możliwości interakcji z treścią książki. Istnieją oczywiście gry, w których celem jest jedynie manipulacja światem wokół gracza, a nie opowiadanie historii. I to też może być satysfakcjonujące, choć ja takie gry nazywam „zabawkami”. Bo są jak klocki Lego – układamy je wedle własnej fantazji. Gra ma strukturę – wokół fabuły, rywalizacji czy co tam sobie twórcy wymyślili. Z tego punktu widzenia system jest psem, a gracz – ogonem. Poza tym gra może istnieć bez gracza, ale on bez niej nie.

Człowiek musi się podporządkować tworowi cyfrowemu.

Może też zrezygnować z gry. Jeśli się jednak na nią decyduje, to musi wejść w jej realia. Jak z książką: czytając, zgadzamy się na świat przedstawiony, a jeżeli nam nie odpowiada, rezygnujemy z lektury. W pewnym sensie gra może być literaturą rozszerzoną.

Komunikacja w niej może być obustronna?

Na pewno jest interaktywna. To, co robi gracz, ma znaczenie dla świata przedstawionego.