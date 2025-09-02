Przejdź do treści
Reklama
Piotr Rzymski
Piotr Rzymski
2 września 2025
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

2 września 2025
Smarterpix/PantherMedia
Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Tu pokażemy, ile jedna szczepionka może dać korzyści, wykraczających daleko poza samą ochronę przed grypą.

Szczepienia przeciw grypie mają charakter sezonowy. Dlaczego? Bo w naturze wirusów grypy zapisana jest ich szybka zmienność – pod tym względem biją na głowę wiele innych patogenów, w tym SARS-CoV-2. Dlatego, na podstawie wyników badań prowadzonych na świecie, preparaty trzeba systematycznie dostosowywać. Ich główną rolą, podobnie jak wielu innych szczepień, jest ochrona przed ciężkim przebiegiem infekcji i powikłaniami. W drugiej kolejności – zapobieganie samym infekcjom.

Warto też dodać, że wbrew obiegowej opinii w Polsce grypa nie jest synonimem zwykłego przeziębienia. To choroba, która może prowadzić do poważnych konsekwencji, szczególnie w grupach podwyższonego ryzyka: u osób starszych, obciążonych chorobami przewlekłymi czy żyjących z deficytem odporności. A to znaczny odsetek polskiego społeczeństwa.

Sezon 2024/25: gorzka lekcja dla niezaszczepionych

O tym, że grypy nie wolno lekceważyć, dobitnie przypomniał sezon epidemiczny 2024/25. Najwięksi wyjadacze w dziedzinie chorób zakaźnych nie pamiętają takiego żniwa – liczba hospitalizacji i zgonów biła rekordy. Prowadząc szczegółowe analizy w ramach projektu FluTer pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, mogliśmy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy za sytuację odpowiada wzrost patogenności wirusów spowodowany mutacjami, czy raczej popandemiczne uderzenie grypy w podatną populację? Okazało się, że to drugie. Hospitalizacji wymagały przede wszystkim osoby starsze, obciążone chorobami przewlekłymi – i niezaszczepione.

Czy gdyby można było cofnąć czas, podjęliby inną decyzję?

Piotr Rzymski

Piotr Rzymski

Doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, biolog środowiskowy i medyczny, współautor kilkuset publikacji naukowych, wykładowca i popularyzator nauki. Dyrektor Naukowy międzynarodowej sieci badawczej Universal Scientific Education and Research Network (USERN), ekspert unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), ekspert zewnętrzny WHO ds. toksyn sinicowych, sekretarz Polskiego Towarzystwa Limnologicznego. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW. Nagrodzony tytułem Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie Publiczne. Zdobywca Nagrody Głównej w konkursie Popularyzator Nauki. Od 2020 r. klasyfikowany w rankingu 2 proc. najlepiej cytowanych naukowców na świecie opracowywanym przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier. Od 1998 r. jeździ po świecie na koncerty The Rolling Stones. Kolekcjoner płyt gramofonowych, człowiek lasu i gór, od lat otoczony przez przygarnięte koty.

Reklama