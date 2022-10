Dr Krzysztof Miler finalistą Nagród Naukowych 2022

Specjalizuje się w badaniu behawioru zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem tych cech, które wydają się użyteczne dla badań nad człowiekiem.

Rocznik 1990. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Dr Krzysztof Miler, adiunkt w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w wyjątkowy sposób łączy wiedzę biologiczną z psychologiczną. Specjalizuje się w badaniu behawioru zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem tych cech, które wydają się użyteczne dla badań nad człowiekiem. Dlatego zajmuje się altruizmem u mrówek, drapieżnictwem u mrówkolwów i alkoholizmem u pszczół.

U mrówek obserwuje zachowanie ratunkowe, które polega na tym, że osobniki narażają się na niebezpieczeństwo, by pomóc krewniakom, interesuje go, w jakich warunkach skłonność do ratunku wzrasta oraz jakie warunki przyczyniły się do ewolucji tego zachowania. W badaniach mrówkolwów, które spędzają większość kilkuletniego życia jako larwy, pokazał, że wbrew niegdyś powszechnemu mniemaniu wcale nie są one bierne, lecz aktywnie wykorzystują sygnały płynące ze środowiska do polowania. Natomiast obserwując pszczoły, dr Miler zademonstrował, że mogą uzależnić się od alkoholu i tym samym stanowią przydatny model do badania alkoholizmu. Dr Miler jest autorem 34 publikacji z listy filadelfijskiej, jego prace były cytowane 230 razy, a wskaźnik Hirscha wynosi 10.