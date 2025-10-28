Opiekunowie w cieniu – kto dba o tych, którzy się opiekują?

Fizyczne i emocjonalne obciążenie rodzin opiekujących się chorymi. Jak nie spalić się w opiece i gdzie szukać wsparcia?

Wielu z nich nie nazywa siebie bohaterami. Po prostu „robią, co trzeba”. Wstają w nocy, by poprawić poduszkę, podać wodę, zmienić opatrunek. Ich dni odmierzają godziny leków, a noce – ciche oddechy chorego. Ale kto dba o nich? O tych, którzy troszczą się bez przerwy, a często bez pomocy. Między miłością a złością Opieka nad ciężko chorym bliskim wystawia człowieka na próbę – fizyczną, psychiczną i emocjonalną. – W opiekunach mieszka cała gama emocji: miłość, ale też złość, bezsilność, żal – mówi Magdalena Frąckowiak, psycholożka Puckiego Hospicjum. – Z jednej strony pragnienie pomocy, z drugiej świadomość własnych ograniczeń. Konflikt pomiędzy obowiązkiem a potrzebą odpoczynku. To wszystko jest naturalne. Wielu opiekunów nie pozwala sobie na słabość. Często powtarzają: „To nie ja jestem chory, więc nie mam prawa narzekać.” – To jedno z najczęstszych i najbardziej krzywdzących przekonań – podkreśla psycholożka. – Empatia wobec chorego nie powinna oznaczać rezygnacji z empatii wobec siebie. Można współczuć i jednocześnie czuć złość, frustrację, zmęczenie. To nie jest egoizm – to człowieczeństwo. Psycholożka zachęca swoich pacjentów, by te przekonania kwestionowali. Pyta: Czy twój bliski chciałby, żebyś się całkowicie poświęcał i cierpiał w milczeniu? Większość milknie, bo zna odpowiedź.

Wypalenie opiekuna Coraz częściej mówi się o „wypaleniu opiekuńczym” – stanie wyczerpania fizycznego i emocjonalnego, który dotyka osób długo sprawujących opiekę. Objawy bywają podstępne: brak energii, drażliwość, bezsenność, bóle ciała, a potem – emocjonalne zobojętnienie wobec chorego. – To moment, w którym miłość zaczyna boleć – mówi specjalistka. – Kiedy opiekun mówi: „Jestem pusty. Nie mam już łez.” Do wypalenia prowadzi długotrwały stres bez możliwości regeneracji, brak wsparcia, poczucie winy, że robi się za mało. Nieleczone może przerodzić się w depresję, zaburzenia lękowe,

a nawet w agresję wobec chorego. – Dlatego tak ważne jest, by zadbać o siebie dla chorego, a nie zamiast niego – dodaje Magdalena Frąckowiak – Bo jeśli opiekun się wypali, nie będzie miał już sił, by wspierać. Towarzyszenie zamiast instrukcji Rola psychologa w hospicjum to nie tylko interwencja, ale przede wszystkim towarzyszenie.

– Nie przychodzę z gotowymi rozwiązaniami. Często po prostu siedzimy w ciszy – mówi psycholożka. – Opiekunowie potrzebują przestrzeni, w której nikt nie mówi im, co mają czuć. Towarzyszenie oznacza też pomaganie rodzinie w przepracowaniu poczucia winy i w budowaniu nowej komunikacji z personelem. Często to pierwszy moment, kiedy ktoś mówi im wprost: „Masz prawo do odpoczynku.” W hospicjum rozmowy o emocjach są częścią opieki – równie ważną jak leki czy dieta. Psycholog jest obok, gdy narastają napięcia, gdy pojawia się rezygnacja lub lęk przed śmiercią. Czasem jedno zdanie: „Rozumiem, że to dla pani za dużo” potrafi zatrzymać kogoś na granicy załamania. Na portalu bliskochorego.pl znajduje się cały dział poświęcony emocjom.