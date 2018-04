Adam Grzeszak Czy tworzenie narodowego koncernu paliwowego ma sens? Pozycja Lotosu Z Pawłem Olechnowiczem, twórcą Grupy Lotos i jej byłym wieloletnim prezesem, rozmawiamy o wielkiej fuzji naftowej, sensie tworzenia narodowego koncernu paliwowego i trudnej sztuce kierowania spółką Skarbu Państwa.

Adam Warżawa/PAP Paweł Olechnowicz ADAM GRZESZAK: – Ile przeżył pan prób przyłączenia Lotosu do Orlenu?

PAWEŁ OLECHNOWICZ: – Nie liczyłem, ale sporo. Były trzy zdecydowane próby, a ze strony Orlenu odczuwaliśmy nieustający nacisk na połączenie. Dziwiło to pana?

Od kiedy przyszedłem do Rafinerii Gdańskiej i zaczęła powstawać Grupa Lotos, ciągle mnie intrygowało, skąd to dążenie do połączenia tych dwóch firm i stworzenia jednego konglomeratu? W kraju mającym 38 mln mieszkańców, z gospodarką rynkową, miałby powstać monopol, którego skutki odczują klienci.

Niechętnie mówię o Orlenie i Lotosie jako o firmach produkcyjnych. Od przerobu ropy ważniejsza jest działalność marketingowo-handlowa. Tu jest konkurencja, nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynkach zagranicznych. Grupa Lotos ma też rozwijający się segment poszukiwania i wydobycia ropy. Orlen, kupując Lotos, zyska jego część rynku, ale też znacznie powiększy swój potencjał produkcyjny. Może być zmuszony do jego cięcia. Mając do wyboru Płock czy Gdańsk, może zdecydować, że odbędzie się to kosztem Gdańska. Jeśli będą decydowały względy technologiczne, to o Gdańsk jestem spokojny. Po zakończeniu programu EFRA – służącemu maksymalizowaniu efektywnej rafinacji ropy – Gdańsk będzie prezentował najwyższy światowy poziom technologii. Ze sprawnie funkcjonującymi mechanizmami zarządczymi jest maszynką do przerobu ropy. Z 10,5 mln ton surowca powstają głównie dobrze się sprzedające produkty, a w mniejszym stopniu te, które stają się problemem, czyli ciężki olej opałowy i asfalty. Czy w tej sytuacji litewska rafineria w Możejkach będzie miała jeszcze dla Orlenu rację bytu? To już jest sprawa polityki międzynarodowej korporacji. Na pewno skala przerobu Możejek jest zbyt duża w stosunku do potrzeb Litwy. Na lokalnym rynku można sprzedać do 20 proc. produktów, co oznacza, że dla pozostałej części trzeba znajdować inne miejsca. Zbilansowanie potencjału przetwórczego Płocka, Gdańska, Możejek i rafinerii w Czechach to duże wyzwanie. Na samych wspólnych zakupach ropy dla całej grupy podobno będzie można osiągnąć spore oszczędności. Teoretycznie to możliwe, ale jeśli się spojrzy na politykę zagraniczną i na to, jak prowadzą ją nasi sąsiedzi, sytuacja nie wygląda najlepiej. Nie sądzę, by Orlen i Lotos, dziś konkurując ze sobą, osiągały gorsze ceny niż te, jakie uda im się osiągać razem. Wykorzystywanie gospodarki do celów politycznych może być większym zagrożeniem. Możemy usłyszeć: chcesz kupić więcej za mniejszą cenę? To ja ci podyktuję wyższą cenę. Powstanie silny podmiot. To się nie liczy? O ile silniejszy? Wcale nie jest to takie pewne. Martwi mnie sprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju w sytuacji, gdy większościowy pakiet Lotosu przejmie firma, w której Skarb Państwa ma 27,5 proc. Tymczasem strategia bezpieczeństwa energetycznego określona przez poprzednie rządy zakładała, że w Grupie Lotos państwo musi mieć ponad 50 proc. akcji. To jest jeden z poważniejszych aspektów sprawy, ale nie jedyny. Bo jest jeszcze aspekt społeczny. Pracownicy Grupy Lotos podobno nie muszą obawiać się zwolnień. Jaki jest w takim razie cel całej operacji? Dziś wprawdzie można mówić, że nic się nie zmieni, ale w ciągu dwóch–trzech lat to się stanie. Bo tylko wówczas można doprowadzić do efektów synergii. Konieczna będzie racjonalizacja pewnych procesów, wyeliminowanie dublujących się struktur i ich uproszczenie. Z tego jednoznacznie wynika konieczność redukcji zatrudnienia. Zmniejszą się koszty, to chyba dobrze? Zmniejszy się liczba miejsc pracy, ale z dużym prawdopodobieństwem nie da to większych przychodów, niż obecnie mają Orlen i Lotos oddzielnie. Dzisiaj ludzie z tych firm walczą poza Polską o inne rynki – niekoniecznie na paliwa silnikowe, ale na asfalty, oleje czy inne produkty. Jeżeli przychodów będzie mniej, to i wpływy do budżetu centralnego i budżetów lokalnych zmaleją. Ma pan doświadczenie w zbijaniu argumentów za połączeniem obu spółek. Chyba w biurku trzymał pan analizy i nigdy się z nimi nie rozstawał? Miałem analizy przygotowane przez specjalistów, bo były potrzebne. To nas broniło. Ale byłem też otwarty na dyskusje. To nieprawda, że jestem wrogiem połączenia. Trzeba jednak dobrze przeanalizować wszystkie aspekty. Zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i społecznego. Kiedy w 2002 r. trafił pan do Rafinerii Gdańskiej, nie było oczywiste, że to związek na wiele lat. Propozycję ministra skarbu Wiesława Kaczmarka i prezesa Nafty Polskiej Macieja Giereja objęcia stanowiska prezesa Rafinerii Gdańskiej dostałem, kiedy spółka była w trakcie prywatyzacji. Nabywcą miała zostać firma Rotch Energy, która zyskała już wyłączność negocjacyjną i uzgodniła pakiet socjalny ze związkami zawodowymi. Wyglądało na to, że w ciągu kilku miesięcy transakcja zostanie sfinalizowana. Zakładałem, że w tym czasie zrobię, ile będę mógł, bo zobaczyłem, że mam szansę zrealizować ciekawy projekt. Jeśli moją koncepcję przejmie też nowy właściciel, będę ją kontynuował, a jeśli nie, to się rozstaniemy. Z prywatyzacji przez Rotch Energy nic nie wyszło. Ale na Rafinerię Gdańską apetyt miał też Jan Kulczyk. Spotykał się z nim pan? Spotkaliśmy się, ale nie w trakcie prywatyzacji, tylko później. Opowiedział mi o swoich planach dotyczących tworzenia regionalnego koncernu z Orlenem, węgierskim MOL i austriackim OMV. Czy były realne? Wszystko jest realne, jeśli zajmują się tym profesjonaliści. Kulczyk był profesjonalistą? Miał dobre wyczucie biznesowe, a do tego potrafił zjednywać sobie ludzi. Dla niego nie miało znaczenia, czy projekt wart jest 100 tys. czy miliard dolarów. Ważne było,

