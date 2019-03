W poniedziałek na Polityka.pl rozmowa z unijną komisarz Margrethe Vestager o rywalizacji Europy z Chinami, Google i Facebookiem, a także o tym, co może z człowieka zrobić wiele lat w polityce.

Bruksela wykoleiła fuzję kolejowych gigantów: niemieckiego Siemensa i francuskiego Alstomu. W rewanżu Paryż i Berlin mogą wywrócić unijną politykę konkurencji, na której opiera się wspólny rynek.

Europejski Goliat na kolei

Umowa o połączeniu kolejowych oddziałów obu koncernów została zawarta jeszcze w listopadzie 2017 r. Ustalono wszystkie szczegóły: Siemens miał utrzymać minimalną większość udziałów (50,05 proc.), a w zamian nowa firma byłaby notowana na paryskiej giełdzie. Centrala spółki mieściłaby się w Saint-Ouen na przedmieściach stolicy Francji, ale prezesem miał zostać Niemiec Roland Busch. Nowy gigant chciał zatrudniać 62 tys. pracowników w ponad 60 państwach, osiągać ponad 15 mld euro przychodów rocznie i dysponować portfelem zamówień wartym 61 mld euro.

W efekcie miał powstać „europejski czempion”, wielka firma produkująca urządzenia do sterowania ruchem, pociągi metra, tramwaje i różnego typu pociągi. Lokomotywy, całe składy czy wagony metra obu firm, w tym produkowane przez Francuzów TGV i Pendolino, już teraz jeżdżą po świecie od Ameryki po Azję. Projekt zyskał silne poparcie rządów w Berlinie i Paryżu, a także tamtejszych lobby przemysłowych. Nowy koncern miał się stać numerem jeden na światowym rynku produkcji urządzeń sterujących ruchem kolejowym i numerem dwa w wytwarzaniu taboru, tuż za chińskim CRRC.

Rywalizacja z Chińczykami

I to właśnie potrzeba globalnej rywalizacji z gigantem z Państwa Środka była głównym argumentem Berlina i Paryża za projektem fuzji. Nowy koncern byłby pokazem europejskiej siły w zglobalizowanym świecie, w którym zaostrza się gospodarcza rywalizacja między największymi potęgami, w tym przede wszystkim USA i Chinami. Europa, według zwolenników nowej „polityki przemysłowej”, potrzebuje efektu skali, własnych wielkich firm, które będą stawiać czoła amerykańskim i chińskim koncernom.

Lista problemów z wielkimi firmami z Państwa Środka, w tym CRRC, rzeczywiście jest długa. Po pierwsze, dysponują dostępem do gigantycznego rynku, który w dodatku jest chroniony barierami przed konkurencją z zewnątrz. Europejskie czy amerykańskie przedsiębiorstwa de facto nie mają jak dobrać się do zamówień publicznych w Chinach. Po drugie, chińskie koncerny mają dostęp do subsydiów i innych form finansowania przez państwo, co także narusza zasady konkurencji. Europejscy politycy obawiają się, że wyhodowane na sterydach chińskie giganty ruszą w świat i przegonią wszelką konkurencję z innych rozwijających się rynków Azji i Afryki. A kolej, metro, tramwaje to perspektywiczna branża, bo miasta na całym świecie będą potrzebowały publicznego transportu.

O zaostrzenie unijnej polityki wobec Chin apelowała największa niemiecka organizacja biznesowa BDI, która stworzyła składający się z 54 punktów (!) plan dla następnej Komisji Europejskiej. Gospodarki obu krajów w dużym stopniu opierają się na eksporcie, ale przez wiele lat chińskie produkty uzupełniały się z niemieckimi: Chińczycy produkowali tanie towary konsumpcyjne i części, a Niemcy samochody, wielkie maszyny dla przemysłu i urządzenia hi-tech. Firmy z Azji zaczynają jednak wytwarzać coraz bardziej zaawansowane produkty i bezpośrednio konkurować z europejskimi przedsiębiorstwami.

Vestager mówi „nie”

Wydawało się, że projekt, który ma tak silne polityczne wsparcie, jest nie do zatrzymania. O konieczności dostosowania unijnej polityki do globalnej rywalizacji głośno mówili prezydent Francji Emmanuel Macron i niemiecka kanclerz Angela Merkel. Lecz polityka konkurencji jest jednym z niewielu obszarów, w których zgodnie z unijnymi traktatami to Komisja Europejska, a nie stolice państw członkowskich, ma najwięcej do powiedzenia.

Bruksela stoi na straży rynku wewnętrznego i zasad równej konkurencji już od prawie 60 lat, o czym przekonało się wiele firm i rządów (w tym polski, m.in. w sprawie pomocy dla kopalń czy podatku handlowego). Europejscy komisarze pilnują, żeby firmy nie nadużywały pozycji dominującej na swoich rynkach oraz nie uzyskiwały tej pozycji wskutek fuzji i przejęć. Dyrekcja generalna ds. konkurencji czuwa też nad tym, żeby rządy nie zakłócały konkurencji, udzielając przedsiębiorstwom nielegalnej pomocy publicznej.

W dodatku trafiła kosa na kamień, bo w Komisji konkurencją zajmuje się asertywna komisarz Margarethe Vestager. Dunka, na której wzorowana była główna bohaterka znanego serialu „Borgen” („Rząd”), już nie raz pokazała, że nie boi się podejmować odważnych decyzji. To ona nakazała Apple zapłacić 13 mld euro podatku nienałożonego przez Irlandię, gdzie amerykański gigant ma swoją europejską siedzibę. W tym tygodniu nałożyła 1,5 mld zł kary na Google. Z drugiej strony komisarz ostatnio zgodziła się np. na kontrowersyjne przejęcie Monsanto, producenta modyfikowanych genetycznie nasion i nawozów sztucznych, przez niemiecki Bayer, i to mimo licznych wątpliwości ekologicznych i obaw związanych z monopolizacją dostaw nasion dla rolnictwa.

W wypadku Siemensa i Alstomu Vestager od początku nie ukrywała, że nie zamierza stosować taryfy ulgowej. Po wstępnej analizie zażądała od firm poważnych koncesji, w tym pozbycia się części aktywów, w styczniu zorganizowała też rzadko spotykane „posiedzenie orientacyjne” unijnych komisarzy. Dunka zdobyła poparcie pięciu europejskich urzędów antymonopolowych, w tym niemieckiego, które uznały, że fuzja poważnie ograniczy konkurencję.

Nie rozpieszczać faworytów

Rządy w Berlinie i Paryżu naciskały do ostatniej chwili, ale na koniec usłyszały twarde „nie”. A Vestager miała silne argumenty na swoją korzyść. Na dwóch kluczowych rynkach, produkcji szybkich pociągów i urządzeń sterujących ruchem, powstanie nowej firmy oznaczało, że europejskie koleje nie miałyby faktycznie wyboru kontrahenta. Brak konkurencji prowadziłby do pogorszenia sytuacji konsumentów – droższych biletów kolejowych czy kosztów transportu. Pozbawiony konkurencji koncern byłby też zapewne mniej innowacyjny.