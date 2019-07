Ceny aut jadą w górę

Kto nie kupi auta w tym roku, w przyszłym zapłaci więcej, a może już go nawet nie znajdzie. Wszystko za sprawą nowych norm emisji CO₂. Unia doszła do wniosku, że jeśli auta elektryczne nie mogą być tańsze, to spalinowe muszą być droższe.

Od 1 stycznia przyszłego roku 95 proc. samochodów sprzedawanych przez każdego producenta na obszarze Unii Europejskiej będzie musiało spełniać nowy limit maksymalnej emisji CO₂ – 95 gramów na kilometr. Od 2021 r. wszystkie. – To ogromne wyzwanie, bo dziś dopuszczalna emisja to 120 g, a i tak producenci mają problemy z wypełnieniem normy. Co gorsza średnia emisja ostatnio rośnie. To uboczny efekt malejącego udziału w sprzedaży modeli z silnikami Diesla, a także rosnącej popularności aut typu SUV – wyjaśnia Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.