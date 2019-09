Małgorzata Motylow pokieruje Najwyższą Izbą Kontroli do powrotu z bezpłatnego urlopu Mariana Banasia. Świeżo powołany prezes NIK wycofał się w cień do momentu wyjaśnienia afery związanej z jego kamienicą w Krakowie.

W czwartek sejmowa komisja kontroli publicznej pozytywnie zaopiniowała wniosek prezesa Banasia o odwołanie trzech dotychczasowych wiceprezesów i powołaniu na jedyną wiceprezes Małgorzaty Motylow. W piątek formalności dopełniła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, czyniąc Motylow faktyczną kierowniczką Izby do czasu powrotu lub rezygnacji Banasia.

Małgorzata Motylow, czyli kto?

Motylow jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Według notki biograficznej opublikowanej na stronie NIK kończyła też studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, współpracowała z Politechniką Gdańską. Specjalizuje się w prawie podatkowym i finansach publicznych.

Nowa wiceprezes jest doświadczoną urzędniczką. W latach 90. pracowała w urzędzie kontroli skarbowej, a następnie w izbie kontroli skarbowej w Gdańsku. W 2001 r. rozpoczęła pracę na stanowisku inspektora kontroli państwowej w gdańskiej delegaturze NIK. Ukończyła aplikację kontrolerską i uzyskiwała kolejne awanse. Pełniła funkcję rzeczniczki prasowej gdańskiego NIK i koordynatorki do spraw szkoleń.

Jej kariera przyspieszyła dopiero w ostatnich latach („Fakt” wiąże to ze znajomością z Martą Kaczyńską). W maju 2018 r. Motylow została radcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli i weszła w skład Kolegium NIK – ważnego organu wewnętrznego Izby, do którego obowiązków należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań z prac, które przedkładane są Sejmowi. Za awans Motylow odpowiadał więc jeszcze poprzedni prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Spośród pięciu osób, które rekomendował wówczas do kolegium, Motylow miała najmniej osiągnięć i najmniej doświadczenia na wysokich stanowiskach – pozostali pracownicy włączeni do Kolegium tego dnia mieli doświadczenie na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora delegatury, Kwiatkowski wymieniał też ich szczególne osiągnięcia w zakresie zarządzania lub kontroli.

Zarządzanie NIK to spora odpowiedzialność. Czy odpowiednia dla protegowanej Banasia?

Małgorzacie Motylow na pewno nie brakuje formalnych kompetencji i doświadczenia. Nic nie wskazuje jednak, aby miała doświadczenie w zarządzaniu, potrzebne do kierowania, nawet tymczasowo, dużą i ważną instytucją, i to w okolicznościach, które można uznać za kryzysowe. Trudno też przyjąć, że nie było osób bardziej kompetentnych, nawet wśród dotychczasowych wiceprezesów i innych członków Kolegium. Te wątpliwości może nie pojawiłyby się, gdyby Motylow nie była jedyną, a tylko jedną spośród wiceprezesów, i dzieliła ciężar zarządzania NIK z innymi.

Uzasadnienia tej decyzji prezesa Banasia nie poznali również posłowie, gdyż prezes nie pojawił się na posiedzeniu komisji, aby osobiście zarekomendować Małgorzatę Motylow.

