Przekręt na Blika

Pandemia utrudniła oszustom wyłudzanie kredytów w realu, więc tym aktywniej działają w internecie. Wykorzystują naszą naiwność i dobrą wiarę.

Pandemia z pewnością przyspieszy trend przenoszenia się przestępców ze świata realnego do wirtualnego. Nie znaczy to jednak, że z tego pierwszego zupełnie zrezygnują.

Cześć, masz może Blika? – to niewinne pytanie zadawane jest poprzez komunikatory internetowe. I jeśli wysyła je osoba należąca do znajomych, nie wypada zwlekać z odpowiedzią. Jeśli będzie twierdząca, zaraz pojawi się prośba o pożyczenie kilkuset czy tysiąca złotych na pilne wydatki. Wystarczy tylko wygenerować w swojej aplikacji bankowej sześciocyfrowy kod Blika, przesłać go znajomemu, a potem zatwierdzić transakcję na własnym smartfonie. Najczęściej pieniądze zostaną zaraz wypłacone z bankomatu stojącego gdzieś na uboczu i znikną bezpowrotnie, bo o pomoc wcale nie prosił znajomy, tylko oszust, który włamał się na konto naszego przyjaciela w serwisie społecznościowym, najczęściej Facebooku.