Coraz mniej ziobrystów w Pekao

Po ponad trzech latach dominacji frakcji ziobrystów bank Pekao SA znalazł się pod kontrolą nominatów ministra aktywów Jacka Sasina i premiera Mateusza Morawieckiego.

14 stycznia z Pekao odszedł doradca zarządu i pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa Witold Ziobro. Przez lata reprezentował tam interesy swojego brata Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Odchodzi brat ministra

Witold Ziobro pracował w Pekao od połowy 2017 r. Przeszedł do banku razem ze swoim przyjacielem Michałem Krupińskim, który niedługo po repolonizacji stanął na czele Pekao (wcześniej kierował PZU, a Witold Ziobro był jego doradcą). W listopadzie 2019 r. Krupiński odszedł ze stanowiska i wyjechał do Londynu, gdzie został starszym doradcą w biurze funduszu Warbur Pincus. Ziobro pozostał na stanowisku, doradzając kolejno zarządowi pod kierownictwem Marka Lusztyna, a potem Leszka Skiby.

O tym, że Witold może stracić funkcję, mówiło się już od września. Pojawiły się pogłoski, że konflikt Solidarnej Polski z PiS doprowadzi do dymisji ziobrystów w Pekao. Do mediów przeciekły informacje o odejściu Ziobry z Pekao i Patrycji Koteckiej (żony ministra sprawiedliwości), członkini zarządu Link4 – spółki, która podobnie jak Pekao należała do grupy kapitałowej PZU. Jak się później okazało, do niczego takiego nie doszło, a informacje, które przedostały się do mediów, stanowiły zapewne element gry między ziobrystami a nominatami premiera i ministra aktywów Jacka Sasina. To właśnie te dwie ostatnie frakcje wysunęły wspólnie kandydaturę Leszka Skiby, byłego wiceministra finansów, na szefa Pekao, gdy w kwietniu 2020 r. ziobryści chcieli odbić stanowisko prezesa z rąk Lusztyna.

Rezygnują też wiceprezesi Krupińskiego

Na tym nie koniec zmian. 22 grudnia z banku odszedł Marek Tomczuk, wiceprezes odpowiedzialny za bankowość detaliczną. W sylwestra rezygnacje złożyli Tomasz Styczyński nadzorujący bankowość korporacyjną i inwestycyjną (odejdzie ze stanowiska 31 stycznia) oraz Grzegorz Olszewski odpowiedzialny za IT. Dwaj ostatni jako powód podali „odmienną wizję rozwoju banku” – obaj sprzeciwiali się transakcji przejęcia bliskiego upadłości Idea Banku. Tajemnicą poliszynela jest, że byli uważani za ziobrystów – Tomczuka i Styczyńskiego ściągnął do banku sam Krupiński. Ze względu na reprezentowanie różnych frakcji politycznych po odejściu Krupińskiego praca zarządu Pekao nie układała się jednak najlepiej.

Do zarządu wejdzie były minister finansów

Na miejsce odwołanych wiceprezesów przychodzą nowi. W Polityce Insight już w październiku pisaliśmy, że do zarządu Pekao chciał wejść Jerzy Kwieciński, były minister inwestycji i rozwoju, a później minister finansów i szef PGNiG. Ostatecznie osiągnął swój cel – formalnie do kierownictwa Pekao wejdzie 1 lutego. Oznacza to wzmocnienie wpływów premiera, ponieważ to z nim kojarzony jest Kwieciński. Dwaj pozostali wiceprezesi awansowali z wewnątrz Pekao – to Błażej Szczecki, wcześniej pełnomocnik ds. transformacji i strategii, a także Wojciech Werochowski, dyrektor pionu produktów kredytowych dla klienta indywidualnego.