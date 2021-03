Grzechy koncernów farmaceutycznych

Koncerny farmaceutyczne miały wyjątkową chwilę dobrej reputacji. Ale to się już kończy.

Kwoty żądane od pacjentów mają się nijak do wartości składników leków.

Sprzedaż leków jest działalnością dochodową na tyle, że same szczepionki covidowe nie poprawią jakoś szczególnie wyników finansowych czołowych firm farmaceutycznych. Np. Pfizer sprzedaje dawkę za mniej niż 20 dol. i spodziewa się w tym roku ze szczepionki przychodów na poziomie ok. 15 mld dol. przy 30-proc. marży. Równolegle z reszty działalności oczekuje wpływów na poziomie 44–46 mld dol., a to w sumie więcej niż wynoszą przychody budżetowe naftowego Iranu czy ludnej Ukrainy. W 2019 r.