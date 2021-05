Bliżej, taniej, normalniej? Jakie będą wakacje 2021

Dokąd na urlopy wybiorą się Europejczycy? Czy wśród Polaków hitem będą tradycyjnie Grecja, Hiszpania lub Chorwacja – oraz co o tym przesądzi? I kiedy zapłacimy najwięcej? Uwaga! W tym roku „last minute” może okazać się najdroższe.

Przed początkiem zeszłorocznego sezonu wakacyjnego panował optymizm. Okiełznanie pierwszej fali pandemii w Europie i koniec co najmniej kilkutygodniowych lockdownów zachęcały do wyjazdów. Ale optymizm był, oczywiście, przedwczesny. Jesienna fala skróciła sezon, a nawet latem nie wszystkie kraje się otworzyły. Nie było turystów spoza Europy, a sami Europejczycy nie byli pewni, czy i dokąd można podróżować. A potem przyszła zima, gdy wyjazdy stały się niemal całkowicie niemożliwe, a jedną z nielicznych opcji pozostały wyjazdy na Zanzibar, który udawał, że pandemii tam nie ma, więc był uznawany za bezpieczny kierunek.

Teraz wiele wskazuje jednak, że optymizm w lecie 2021 r. będzie jeszcze silniejszy, a nagromadzony popyt na wakacyjne podróże wystrzeli. Postęp szczepień w krajach Unii i koordynacja certyfikatów dają nadzieję, że nadchodzące lato nie będzie już tylko chwilowym oddechem od ograniczeń, ale początkiem ich końca.

Bardziej lokalnie: podróże krajowe i wewnątrz Unii

O tym, jak duża jest tęsknota za wakacyjnymi wyjazdami po półtora roku pandemii, świadczą nie tylko odczucia, ale i twarde dane. Wystarczy spojrzeć na dwa kraje, które wyprzedzają nawet Unię w kwestii kontroli pandemii – Stany (gdzie najważniejszy jest błyskawiczny postęp szczepień) i Australię (gdzie sekretem sukcesu są ciągle bardzo ostre kontrole graniczne, bo ze szczepieniami idzie raczej kiepsko). Linie lotnicze w obydwu państwach już mówią o tym, że zarówno popyt, jak i ceny biletów na trasach krajowych wróciły do poziomu sprzed pandemii lub nawet go przekroczyły. Przewoźnicy przebudowali swoje siatki połączeń, aby lepiej odpowiadać potrzebom urlopowiczów, a nie klientów biznesowych, i w ciągu zaledwie kilku miesięcy strategia ta przynosi owoce. W Australii brak możliwości zagranicznych wyjazdów skłania do podróży krajowych nawet w środku lokalnej zimy; w Stanach, poza Florydą i otwartymi dla Amerykanów krajami w Ameryce Centralnej i na Karaibach, popularnością cieszą się zupełnie nowe kierunki krajowe, m.in. w Montanie czy Wyoming.

W Europie odbicie rynku turystycznego jest wolniejsze nie tylko przez mniejszy odsetek zaszczepionych, ale i przez wciąż zróżnicowane ograniczenia w poszczególnych krajach. Pasażerom łatwiej jest wrócić do podróży krajowych niż międzynarodowych, a w Unii żaden rynek krajowy nie jest tak ważny jak amerykański czy australijski. Ale w ciągu najbliższych tygodni także Europejczycy zaczną latać na wakacje w liczbach porównywalnych z 2019 r.

Choć w Europie o pandemii myśli się coraz mniej, to wakacje nadal będą jednak kształtowane przez koronawirusowe ograniczenia. Przede wszystkim pod względem kierunków. Dane z biur podróży pokazują, że najpopularniejszym kierunkiem w 2021 r. będzie zapewne Grecja. Więcej osób niż zwykle może wybrać podróże unijne, także do Włoch, Hiszpanii, Bułgarii czy Chorwacji, bo koordynacja dotycząca paszportów szczepionkowych spowoduje, że podróże tam będą zwyczajnie najprostsze.

Tradycyjnie popularne kraje arabskie w basenie Morza Śródziemnego i Turcja też chcą ściągnąć europejskich turystów, choć do opanowania pandemii znacznie tam dalej. Wciąż trudno powiedzieć, jak będzie z podróżami do Izraela. Kraj był światowym liderem w tempie szczepień, a przed pandemią jednym z najszybciej rosnących rynków turystycznych dla Europejczyków. Ale niedawne zaostrzenie wojny z Palestyńczykami i wciąż obowiązujące zakazy wjazdu na razie uniemożliwiają jakąkolwiek turystykę w tym kraju.

Dalekie podróże wakacyjne do Azji czy na Karaiby to raczej zimowy plan dla polskich turystów, więc to, że Tajlandia czy Indonezja wciąż pozostają zamknięte dla gości zza granicy, nie będzie miało dużego wpływu na rynek. Choć Polsce daleko pod tym względem do Włochów czy Hiszpanów, to więcej niż zwykle osób może pozostać w kraju.

Na razie tanio i spontanicznie

W kierunkach wakacyjnych wyjazdów Polaków dojdzie zatem do stosunkowo niewielkich zmian. Natomiast można liczyć na to, że wakacje będą zauważalnie tańsze, zwłaszcza te zorganizowane przez biura podróży i przynajmniej w pierwszej części sezonu. Dane wskazują, że na razie ceny są o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych niższe niż przed pandemią.

Z punktu widzenia touroperatorów strategia sprzedażowa na ten rok to jedna wielka improwizacja. Normalnie biura podróży starają się sprzedać jak najwięcej wyjazdów z dużym wyprzedzeniem, najlepiej zimą poprzedniego roku. To umożliwia zarezerwowanie odpowiednich kontyngentów miejsc w hotelach i samolotach czarterowych. Ale w tym roku nie było nie tylko ofert „first minute”, ale nawet standardowych pakietów sprzedawanych wiosną. Niemal cały rynek działa teraz w trybie „last minute”, bo Polacy czekają z rezerwowaniem wakacji na potwierdzenie zniesienia ograniczeń, drugą dawkę szczepionek i wprowadzenie paszportów szczepionkowych. Dlatego może okazać się, że choć teraz letnie wakacje wciąż są znacznie tańsze niż rok temu, to w kolejnych miesiącach ceny gwałtownie wzrosną. „Last minute” może w tym roku oznaczać najdroższe podróże, a nie, jak zwykle, nieco przecenione.

Te zmiany widać już po cenach biletów lotniczych kupowanych na własną rękę – przewoźnicy podwyższają ceny niemal równocześnie ze znoszeniem ograniczeń. Loty do Włoch czy Portugalii mogą być latem wyjątkowo kosztowne.

Improwizacje i gwałtowne wahania popytu na zorganizowane wakacje przynajmniej częściowo zrównoważą inne czynniki. Europa pozostanie zamknięta dla większości turystów z Azji, w tym szczególnie z Chin, którzy zwłaszcza w miastach stanowili coraz większą grupę gości (częściowo skompensują to Amerykanie, którzy do Europy wkrótce będą mogli przylatywać bez ograniczeń). Nie wiadomo też, na ile podróżować będą mogli Brytyjczycy, bardzo ważna grupa szczególnie dla Hiszpanii. Może więc okazać się, że o ile wakacje na plaży wkrótce podrożeją, to wycieczki do Paryża, Mediolanu czy Wiednia będą wyjątkowo tanie. Do tego w wielu krajach uzależnionych od turystyki, zwłaszcza poza Unią, branża turystyczna będzie starała się skusić gości z Unii niskimi cenami, podbierając klientów rywalom z Grecji czy Hiszpanii.

Normalne wakacje? Nie wszędzie

W obrębie Unii i niektórych państw w regionie – np. Islandii czy Izraela (gdy się otworzy) – można liczyć na względnie normalne wakacje. Ale nie wszędzie tak będzie. Choć kraje arabskie i Turcja desperacko potrzebują wpływów od zagranicznych gości, to równocześnie starają się kontrolować koronawirusa. To może powodować segregację turystów od mieszkańców. W Turcji już teraz panują dwa reżimy prawne: ścisły lockdown dla mieszkańców i otwarte granice dla turystów. Dla niektórych turystów wakacje w granicach hotelu bez kontaktu z „normalnym” życiem w kraju mogą być mniej atrakcyjne, również z uwagi na wątpliwości etyczne związane z przywilejami, których nie mają mieszkańcy danych państw. Podobne systemy segregacji turystów rozważa m.in. Tajlandia, która stara się równocześnie ratować gigantyczny sektor turystyczny w kraju i zdławić pierwszą naprawdę silną falę pandemii.

Doświadczenia z Australii czy Tajwanu pokazują też, że zawsze istnieje ryzyko przywrócenia pewnych ograniczeń, choć jest ono na pewno mniejsze, gdy pandemia cofa się w wyniku szczepień, a nie kontroli na granicach. Dla wielu Polaków niezbędna elastyczność, planowanie na ostatnią chwilę i gotowość zmian nie będą problemem, ale dla rodzin z dziećmi planowanie letnich wyjazdów wciąż może być uciążliwe – choć wydaje się, że nie ma już powodów, by z tym zwlekać.