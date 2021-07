Skąd spadki na giełdach? Inwestorzy znów boją się koronawirusa

Rozprzestrzenianie się delty wywołało falę wyprzedaży na europejskich giełdach. Polski WIG20 spadł o 2,3 proc., to najgorszy jego wynik od pół roku. Dziś lekkie odreagowanie, WIG20 przed południem zyskiwał niecały 1 proc.

Tak dużych spadków na światowych giełdach nie było od miesięcy. W poniedziałek włoski indeks FTSE MIB zmniejszył swoją wartość o 3,4 proc., niemiecki DAX o 2,6 proc., a francuski CAC40 o 2,5 proc. Zniżki dotknęły też WIG20, który spadając o 2,3 proc., zaliczył najgorszy wynik dzienny od stycznia 2021 r.

Obostrzenia znów uderzą w gospodarkę

Fala wyprzedaży na rynkach ma zapewne związek ze wzrostem liczby zakażeń wariantem delta, co może wymusić wprowadzenie obostrzeń i tym samym negatywnie wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego na Starym Kontynencie. Szacuje się, że delta jest już odpowiedzialna za 99,4 proc. zachorowań w Zjednoczonym Królestwie, w Portugalii 88,6 proc., w Hiszpanii 82,3 proc., a w Niemczech 60 proc. W Polsce sięga 44,6 proc. Warto jednak zaznaczyć, że dla odsetka wykrywanych przypadków wariantu delta mianownikiem jest liczba sekwencjonowanych próbek, a ta z kolei zależy od wydolności systemu. W efekcie wpływa to na miarodajność wyników.

Obostrzenia wprowadza już np. Francja. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że od sierpnia jedynie osoby zaszczepione lub z negatywnym wynikiem testu na covid-19 będą mogły wejść do barów, restauracji, centrów handlowych, ale też do parków rozrywki, pociągów, samolotów na trasach krajowych, teatrów czy sal koncertowych. Wpłynie to negatywnie na turystykę Francji, która jest jednym z popularniejszych celów podróży. Kolejnym krajem wprowadzającym obostrzenia jest Holandia – rząd zdecydował się zamknąć do 13 sierpnia dyskoteki i kluby nocne.

Polscy inwestorzy boją się wyroku frankowego

W Polsce liczba zakażeń jest niewielka, nie mówi się też o kolejnych obostrzeniach, a jedynie zapowiada potencjalną czwartą falę, której skutki ze względu na szczepienia mają być dużo mniej dotkliwsze niż w przypadku wcześniejszych zachorowań. Nastroje na rynkach globalnych wpływają jednak na GPW, bo właśnie inwestorzy zagraniczni odpowiadają za większość obrotów na warszawskim parkiecie. W sytuacji wzrostu ryzyka na świecie wyprzedają oni pakiety akcji, zwłaszcza na rynkach rozwijających się (np. w Polsce), uważanych za bardziej ryzykowne niż rynki rozwinięte.

Poza nastrojami inwestorów na spadki wpływa informacja Sądu Najwyższego o tym, że już 2 września zapadnie długo wyczekiwany wyrok pełnego składu Izby Cywilnej SN ws. kredytów frankowych. Decyzja będzie wiążąca dla wszystkich składów Sądu Najwyższego, a siłą autorytetu także dla sądów powszechnych orzekających w sprawach kredytów frankowych. Inwestorzy obawiają się, że prokonsumencka uchwała sędziów zachęci kolejnych frankowiczów do składania pozwów. Szacuje się, że jest już 50 tys. pozwów w takich sprawach. Według kancelarii frankowych banki przegrywają w ok. 90 proc. przypadków – sąd orzeka unieważnienie umowy o kredyt frankowy lub pozwala na kontynuację spłaty, ale na korzystniejszych dla kredytobiorcy warunkach (kredyt w złotym, tyle że oprocentowany według stawki LIBOR, charakterystycznej dla kredytów walutowych).

