Chłód i mrok

Inflacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Napędu dostarczają jej drożejąca energia elektryczna i cieplna oraz gaz i paliwa płynne. Nie ma się co łudzić – czasy taniej energii należą do przeszłości. Dla rządu PiS to może być największe polityczne wyzwanie.

„Podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, ale za wcześnie spekulować o jej skali” – wyraźnie ostrzegł podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Swoją rolę jako nadzorcy spółek energetycznych minimalizował, tłumacząc, że „spółki prawa handlowego nie mogą dokładać do swojego biznesu, muszą też inwestować, żeby w przyszłości ceny energii mogły być niższe. Nieuchronna logika jest taka, że ten wzrost musi nastąpić”.