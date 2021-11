Omikron na drożyznę? Im gorzej, tym taniej

Ceny rosną w Polsce już o prawie 8 proc. rocznie. Inflację może powstrzymać chyba tylko… nowa mutacja koronawirusa, której panicznie boi się światowa gospodarka.

Według najnowszych danych GUS inflacja przyspieszyła z 6,8 proc. w październiku do 7,7 proc. w listopadzie. To wiadomość zła, ale przecież niezaskakująca dla każdego, kto regularnie chodzi do sklepów, opłaca domowe rachunki czy tankuje samochód. Te 7,7 proc. to tylko liczba, ale ma ona bardzo poważne konsekwencje. Wzrost cen niemal dogonił już średni wzrost pensji. Co gorsze, inflacja jest wyższa niż planowana od stycznia podwyżka płacy minimalnej. Ta zwiększy się z 2,8 do 3,1 tys. zł brutto, czyli o dokładnie 7,5 proc.

Omikron obniża ceny ropy

Co może spowolnić inflację? Przede wszystkim spadek cen paliw, na co daje nadzieję taniejąca w ostatnich dniach ropa. To jednak przede wszystkim efekt paniki związanej z nową mutacją koronawirusa o nazwie omikron. Brutalna prawda jest taka, że najskuteczniejsze narzędzie walki z drożyzną to niepewność co do dalszych losów pandemii. Scenariusz, w którym nowa mutacja okazuje się odporna na szczepionki, to równocześnie scenariusz światowej recesji, połączonej w nierozerwalny sposób ze spadkiem cen. Czyli im gorzej, tym taniej.

Zapomoga proinflacyjna

Dla nas istotne są nie tylko notowania surowców, ale też kurs polskiej waluty, zwłaszcza wobec dolara. Jeśli złoty będzie się nadal osłabiał, niewiele skorzystamy na taniejącej (w dolarach) ropie, gazie czy węglu. Niewielki, pozytywny wpływ na inflację może mieć zapowiedziana przez rząd obniżka paliwowej akcyzy oraz stawek VAT na gaz i prąd. Tyle że równocześnie rząd zwiększy wydatki poprzez dodatek osłonowy, który inflację będzie napędzał. Bo na rynku znajdzie się jeszcze więcej pieniędzy. Zapomoga antyinflacyjna w rzeczywiście jest bowiem proinflacyjna.

Płacowe konflikty

Tak silna drożyzna skłania pracowników do bardziej zdecydowanej walki o podwyżki. W ten sposób nakręca się inflacyjna spirala, bo firmy podnoszące płace przerzucają dodatkowe koszty na swoich kontrahentów i klientów, podnosząc ceny towarów i usług. Na przykład w warszawskich Miejskich Zakładach Autobusowych szereg związków zawodowych walczy z zarządem o wyższe podwyżki i grozi strajkiem. Podobny spór dotknął też znanego producenta autobusów firmę Solaris, należącą dziś do hiszpańskiego koncernu CAF. Płacowych konfliktów będzie szybko przybywać, bo pracownicy oczekują od pracodawców zrekompensowania im coraz wyższej inflacji, za to pracodawcy nie zawsze są w stanie to zrobić bez szkody dla firmy. Czeka nas gorąca zima. A najpierw wyjątkowo drogie Boże Narodzenie.