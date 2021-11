Inflacja, czyli kurs ponoszenia konsekwencji

GUS potwierdził swoje szacunki sprzed dwóch tygodni – w październiku inflacja wyniosła 6,8 proc. Drożały wszystkie główne kategorie towarów i usług, choć najszybciej paliwa. To jeszcze nie koniec – w następnych miesiącach będzie drożej. Społeczne i polityczne koszty inflacji są już na tyle wysokie, że nad „tarczą inflacyjną” pracuje rząd.

Według najnowszej publikacji GUS żywność była przeciętnie o 5 proc. droższa niż przed rokiem, a używki – o 2 proc. Najszybciej rosły koszty transportu (+22,1 proc.), głównie za sprawą drożejących paliw, a także opłaty związane z użytkowaniem mieszkań (w tym dostarczanie wody, prądu, ciepła i gazu, +9 proc.). Nieco wolniej niż ceny towarów i usług pierwszej potrzeby rosły ceny przyjemności, których z przymusu odmawialiśmy sobie w okresie pandemicznych obostrzeń – o 7,5 proc. więcej niż przed rokiem trzeba było zapłacić w restauracjach i hotelach, o 5 proc. podrożała rekreacja i kultura.

Ekonomiści z miesiąca na miesiąc rewidują też w górę swoje prognozy dotyczące przyszłej inflacji. Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o szczycie inflacji na poziomie 7 proc., dziś już niektórzy prognozują ok. 8 proc. Dlaczego? Z początkiem roku wzrosną rachunki za prąd (prawdopodobnie Urząd Regulacji Energetyki zgodzi się na ok. 10 proc. podwyżki), w górę pójdzie akcyza za alkohol i papierosy, a wiele firm wykorzysta początek roku na rewizję cenników wywołaną rosnącymi kosztami, w tym wynagrodzeniami i obciążeniami podatkowo-składkowymi.

Co i kto odpowiada za wzrastającą inflację

To fakt, że spora część obecnego wzrostu cen wynika z czynników niezależnych od Rady Polityki Pieniężnej – z tego, co dzieje się na rynkach surowców i w światowym handlu lub jest odreagowaniem po pandemii. Część inflacji jest jednak „nasza”, zależna od czynników krajowych, polityki monetarnej (prowadzonej przez RPP), fiskalnej (czyli rządowej) i długotrwałych problemów strukturalnych. To choćby obciążenie krajowych cen prądu wysokimi opłatami za emisję CO2 – pokłosie spóźnionej transformacji energetycznej. To gwałtownie osłabiający się złoty, w dużej mierze konsekwencja nieprzekonującej polityki monetarnej. Od ubiegłego tygodnia za dolara trzeba zapłacić powyżej 4 zł, czyli najwięcej od maja 2020 r. To oznacza, że faktycznie płacimy więcej za i tak drogą ropę, gaz czy inne surowce. W końcu to rynek pracy – systematyczny niedobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, wypadkowa wieloletnich zaniedbań w polityce edukacyjnej, migracyjnej i społecznej (niska aktywność zawodowa) przekładająca się na presję na wzrost płac i stwarzająca ryzyko pojawienia się tzw. spirali cenowo-płacowej. Gdy pracownicy w firmie A zażądają podwyżek, pracodawca, aby je spełnić, podniesie ceny. Wtedy pracownicy w B i C, zmuszeni płacić coraz więcej za towary A, zrobią to samo… I tak dalej, i tak dalej. Taką inflację jest trudno opanować.

W końcu inflacja to częściowo też konsekwencja naszego, wielokrotnie podkreślanego i przez rząd, i przez prezesa NBP, cudu gospodarczego z roku 2020 r. Łagodniejszy niż u naszych sąsiadów pandemiczny kryzys (tylko w gospodarce, w zdrowiu mamy drugi najtragiczniejszy bilans pandemii w Unii Europejskiej po Bułgarii!), dosyć hojnie i nawet po wygaszeniu większości obostrzeń zalewany publicznymi wydatkami i tanim pieniądzem z NBP, musiał wygenerować wyższą inflację. Pieniądze chcą wydawać i konsumenci, i podmioty publiczne (w mniejszym stopniu firmy, wciąż powstrzymywane przed inwestycjami wysoką niepewnością), więc popyt rośnie szybciej, niż zaspokoić może go podaż, dodatkowo skrępowana niedoborami surowców, opóźnionymi dostawami i odroczonymi inwestycjami.

Tarcza antyinflacyjna, polityka proinflacyjna

Stawianie czoła konsekwencjom nie jest jednak popularną polityką. Rząd nie jest formalnie odpowiedzialny za poziom cen, ale politycznie – jak najbardziej. Wysoka inflacja powoduje erozję dochodów, co najbardziej odczuwają najbiedniejsi. Rząd może próbować im pomóc, np. waloryzując kryteria dostępu i wysokość świadczeń w ramach pomocy społecznej. Jeśli jednak, jak wskazują wypowiedzi ministrów, „tarcza antyinflacyjna” przynajmniej częściowo będzie dostępna dla wszystkich (m.in. przez ustawowe wymuszenie obniżenia marży sprzedawców paliwa), to nie będzie to polityka dezinflacyjna, a może być proinflacyjna. Aby poważnie zająć się obniżaniem inflacji, rząd musiałby z jednej strony wycelować wsparcie tylko do najbardziej narażonych konsumentów, a takie finezyjne działania nie są ostatnio mocną stroną polityków. Z drugiej strony, zrezygnować z dokładania się do inflacji po popytowej stronie – czyli odłożyć w czasie niektóre wydatki zapowiedziane w Polskim Ładzie. To politycznie nierealne.

Dlatego rząd nie jest od walczenia z inflacją. Żeby ograniczyć tempo wzrostu cen, trzeba schłodzić gospodarkę, spowolnić tempo jej wzrostu. Ten przykry obowiązek ustawowo (a nawet konstytucyjnie) leży na barkach Rady Polityki Pieniężnej, niewybieranej bezpośrednio przez wyborców, niekomponowanej z polityków, a więc i mogącej wziąć na siebie ciężar niepopularnych decyzji. Odmówić możliwości realizacji konsumpcyjnych aspiracji i nam, i wybieranemu przez nas rządowi. Obecna Rada zdecydowała się na to późno, później niż jej odpowiedniki w podobnych do nas krajach. Czy to opóźnienie przełoży się na wyższą i bardziej uporczywą inflację? Za wcześnie, aby osądzać. Rada, a w zasadzie pełniący funkcję jej głównego reprezentanta medialnego prezes NBP, lawiruje między konsekwencjami i teraz. Z przyczyn znanych tylko sobie unika konkretnych zapowiedzi co do dalszych podwyżek stóp, których może nie usłyszałby przeciętny konsument, ale na które bardzo czekają inwestorzy i które mógłby wziąć też pod uwagę rząd, kalkulując swoją politykę wydatkową i zadłużeniową.

Kampania wizerunkowa (prezesa) NBP

Zamiast tego prezes i podległe mu organy NBP angażują się w szeroko zakrojoną kampanię wizerunkowo-edukacyjną (ten drugi człon to wyraz dużego, niskooprocentowanego kredytu zaufania). Do działań edukacyjnych zaliczę więc plakaty i reklamy informujące o działaniach i zadaniach NBP, które pojawiają się w ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej. Działania służące wizerunkowi prezesa Glapińskiego, zwłaszcza w oczach prezesa Kaczyńskiego (a także i prezydenta Dudy, który to w kwietniu wskaże Sejmowi kandydata na prezesa NBP), to emisje okolicznościowych monet i banknotów, najpierw z Lechem Kaczyńskim, a teraz zapowiedzianej – upamiętniającej obronę wschodniej granicy. O ile emisje kolekcjonerskich nominałów to standardowa działalność NBP, to skala ich promocji zdaje się wykraczać ponad standard – 20-złotówka z byłym prezydentem doczekała się nawet oficjalnej premiery z licznym udziałem przedstawicieli rządu. Dziwne też wydaje się upamiętnianie wydarzenia, któremu zdecydowanie daleko do końca i trudno przesądzać, czy zakończy się godnym wspominania sukcesem, a takim jest sytuacja na granicy z Białorusią.

Jeżeli jednak działania te pomogą prezesowi Glapińskiemu utrzymać się na Świętokrzyskiej na drugą kadencję, przed nim jeszcze kolejne lata ponoszenia konsekwencji wysokiej inflacji. Możliwe, że będzie to robił w towarzystwie nieco odmiennej co do przekonań Rady Polityki Pieniężnej – co najmniej dwóch, a możliwe, że i trzech członków wskaże najpóźniej w styczniu 2022 r. zdominowany przez opozycję Senat (formalnie kadencja Rafała Sury kończy się jesienią 2022 r., ale w każdej chwili może on otrzymać nominację na sędziego NSA). Szanse na realne przeciwdziałanie inflacji dostanie też Sejm (w lutym i marcu kończą się kadencje trojga powołanych przez Sejm członków Rady) i Andrzej Duda, który poza kandydatem na prezesa NBP (dla niego potrzebować będzie akceptacji Sejmu) w lutym będzie mógł obsadzić dwa miejsca w radzie. Gdyby więc politycy chcieli na serio i produktywnie zaangażować się w dezinflację, mogą to zrobić, rozpoczynając debatę o kandydatach do nowej Rady, na których ciążyć będzie trudne zadanie zduszenia inflacji bez większego niż będzie to konieczne spowalniania wzrostu gospodarczego.

Dla nas – konsumentów, przedsiębiorców, wyborców – pozostaje przygotowanie się na konsekwencje w postaci rosnących cen i gorzkiego lekarstwa w postaci rosnących stóp procentowych i spowalniającej gospodarki. I przyswojenie sobie tego jako lekcji, gdy ktoś znowu spróbuje powiedzieć nam, że można zjeść ciastko, mieć ciastko i nie dostać mdłości.