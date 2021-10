Szóstka (prawie siódemka) Glapińskiego. Inflacja najwyższa od 20 lat

Oczekiwania wobec inflacji były wysokie (mediana prognoz wynosiła 6,4 proc.), ale i tak zaskoczyła. Jak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku inflacja konsumencka w Polsce osiągnęła poziom 6,8 proc. To najwyższe tempo wzrostu cen od maja 2001 r.

W najbliższą środę po raz kolejny prezes NBP Adam Glapiński objaśni, że inflacja to efekt niezależnych od banku centralnego czynników globalnych i wychodzenia z pandemii. Wcześniej jednak grono komentatorów i polityków opozycyjnych obwini za nią szeroko rozumiane władze: i rząd, i RPP. Prawda leży jednak po środku.

Polska w gronie państw o najszybszym wzroście cen

To już kolejny miesiąc z rzędu, kiedy Polska znajduje się w gronie państw Unii Europejskiej o najszybszym wzroście cen. Nasz kraj zajmuje miejsce na czele tabeli nieprzerwanie od końcówki 2019 r. – trudno więc całą winę za wysoką inflację zrzucać na pojawiające się w ostatnim kwartale czy dwóch czynniki globalne. Jedną z jej uporczywych przyczyn w Polsce jest presja płacowa wynikająca z niedoboru rąk do pracy. Ten zaś, poza trudnym do odwrócenia trendem demograficznym, wynika z niedopasowania kompetencji, trudności w sięgnięciu po biernych zawodowo i nieefektywnej polityki migracyjnej – to problemy strukturalne, których rozwiązywanie leży w gestii polityki rządowej. Jeszcze kilka tygodni temu, zanim Europę ogarnął kryzys gazowy, Polska przodowała też w zakresie wysokich cen energii elektrycznej, co było pokłosiem zamiłowania kolejnych rządów do węgla.

Rada Polityki Pieniężnej bagatelizuje inflację i traci zaufanie

Wreszcie jest temat Rady Polityki Pieniężnej. Gdyby cofnąć się w czasie tuż przed pandemię, do końcówki 2019 r., staniemy się świadkami dyskusji bardzo podobnej do tej odbywającej się obecnie, kiedy to ekonomiści także nawoływali Radę do podwyżki stóp procentowych w obawie przed utrwaleniem się wysokiej inflacji. Pandemia czasowo zawiesiła tę dyskusję, obniżając inflację i redukując presję płacową, ale w momencie gdy przynajmniej gospodarczo wychodzimy z pandemii, problemy te powracają. Tymczasem prezes Glapiński, sekundowany przez część członków RPP, idzie w zaparte, bagatelizując inflację i strasząc negatywnymi konsekwencjami podwyżek. Uporczywe ignorowanie inflacji, brak informacji o planach Rady (co w innych bankach centralnych nazywa się forward guidance i jest ważnym oraz cenionym instrumentem polityki pieniężnej), w końcu – niespodziewana i niezbyt jasno wytłumaczona podwyżka stóp w październiku doprowadziły do erozji zaufania do władz monetarnych. Bez niego zaś Rada nie może stabilizować konsumenckich i rynkowych oczekiwań i zamiast łagodzić niepewność, jest kolejnym czynnikiem, który ją podnosi.

Za co nie można winić RPP?

Nie można jednak bagatelizować czynników, które – zgodnie z narracją prezesa Glapińskiego – wpływają na wzrost cen, ale są niemal całkowicie niezależne od działań banku centralnego. Na rekordową inflację składa się bowiem także m.in. dynamiczny wzrost cen paliw, które od pół roku rosną w tempie ok. 30 proc. rocznie. Nie wynika to z błędu rządzących, a z tzw. efektów bazy – ceny paliw gwałtownie spadły podczas pierwszej fali pandemii, a teraz jedynie wracają do wcześniejszych poziomów (obecnie są tylko nieznacznie wyższe niż przed pandemią). Członków Rady Polityki Pieniężnej ciężko winić także chociażby za zależne od pogody wzrosty światowych cen żywności czy problemy z drożnością światowych łańcuchów dostaw. To właśnie te ostatnie stanowią największe wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, którzy w wyniku zatorów ponoszą wyższe koszty produkcji, które następnie przekładają się na konsumentów.

Władze szukają pozytywów wysokiej inflacji

W rezultacie, nawet gdyby RPP zaostrzyła drastycznie kurs polityki pieniężnej, podnosząc stopy w kolejnych miesiącach i zawalczyła o odbudowanie wiarygodności (o co łatwiej będzie w przyszłym roku, gdy zmieni się większa część składu rady), podwyższona inflacja szybko nas nie opuści. W tej sytuacji władze, ale też część komentatorów, próbują doszukiwać się pozytywów wysokiej inflacji. Przyjrzyjmy się dwóm najczęściej powtarzającym się argumentom przeciwko podnoszeniu stóp.

Najbardziej tracą osoby o niskich dochodach, młode i emeryci

W najbardziej uproszczonym, podręcznikowym ujęciu wysoka inflacja przyczynia się do dystrybucji dochodów od oszczędzających do wierzycieli. Gdy rosną ceny, spada wartość zgromadzonych oszczędności (bo można je wymienić na mniej dóbr i usług), a jednocześnie maleje wartość zobowiązań, takich jak pożyczki czy kredyty. Inflacja powinna być więc korzystna dla tzw. zwykłego człowieka, zwłaszcza ludzi młodszych i o niższych dochodach, którzy częściej pożyczają, a rzadziej mają jakieś oszczędności. Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej złożona. Ta podręcznikowa teoria opiera się na kilku bardzo mocnych (i absolutnie nierealistycznych) założeniach, jak choćby to, że pracownicy mogą na bieżąco renegocjować wysokość wynagrodzeń i w ten sposób chronić się przed inflacją. Tymczasem nawet przy dobrej sytuacji na rynku pracy mało kto regularnie ubiega się o podwyżkę. Przy inflacji w okolicy celu NBP (2,5 proc.) większość z nas nie odczuwa, że z roku na rok za tę samą pensję możemy kupić mniej. Jednak gdy ceny zaczynają rosnąć w tempie 7 proc. i jednocześnie szybko rosną ceny często kupowanych towarów, takich jak żywność czy paliwa, oraz niezbędnych usług, jak energia elektryczna czy usługi wodno-kanalizacyjne, utrata realnej wartości naszych zarobków jest odczuwalna. Przekładając to na konsekwencje społeczne: w takiej sytuacji najbardziej dotknięci nie są zamożni, którzy może irytują się topniejącą wartością swoich oszczędności, ale nie muszą obniżać standardu życia. Wysoką inflację odczują przede wszystkim ci, którzy oszczędzają mało, bo potrzebne wydatki pochłaniają większość ich budżetu, a więc osoby o niskich dochodach, osoby młode i emeryci. To dla nich wzrost rachunków za prąd i gaz w połączeniu z drożejącym koszykiem podstawowych zakupów oznacza konieczność rezygnacji z części wydatków niekoniecznych.

Nadmierna inflacja może ograniczyć impet odbicia po pandemii

Drugie podręcznikowe uproszczenie, pojawiające się w dyskusji o inflacji i możliwościach jej przeciwdziałania, dotyczy odwrotnej zależności między wysokością inflacji a stopą bezrobocia (tzw. krzywa Philipsa). W teorii, gdy gospodarka rozwija się szybko, rośnie zatrudnienie, ludzie mają więcej pieniędzy do wydania, więc sprzedawcy mogą sobie pozwolić na podwyżki cen. Gdy zaś bezrobocie jest wysokie, ceny rosną wolniej (lub spadają). Według tego toku rozumowania podwyżki stóp procentowych wpędzą gospodarkę w stagnację, zwiększą bezrobocie i w efekcie ludziom będzie żyło się gorzej niż obecnie, gdy mają pracę, choć płacą coraz wyższe ceny w sklepach. Ponownie świat za oknem jest jednak bardziej złożony niż w podręczniku. Po pierwsze, niekiedy wysoka inflacja i bezrobocie mogą iść w parze – zwłaszcza wtedy, gdy z jakiś przyczyn niezależnych od krajowych decydentów rosną ceny surowców. Po drugie, coraz poważniejszą rolę na polskim rynku pracy odgrywa demografia – mamy coraz mniej osób gotowych do pracy, co sprzyja niższemu niż chociażby 10 czy 20 lat temu bezrobociu, niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego. Po trzecie, ta teoria zakłada, że podwyżka stóp procentowych zmniejszy skłonność do inwestycji, a więc i tworzenia nowych miejsc pracy. Z tym że inwestycje prywatne i tak są niskie, bo poza kosztami kredytu przedsiębiorcy patrzą na szereg innych czynników: niepewność, niestabilność prawa itd. Po czwarte, zbyt wysoka inflacja również szkodzi gospodarce. Szybko rosnące ceny to kolejna niepewność i uciążliwość dla przedsiębiorców (wspominając ciepło podręcznik z I roku studiów – koszt zdzieranych zelówek i koszt zmiany menu). Dodatkowo, rosnące ceny skłaniają konsumentów do rozwagi i oszczędności, czego przedsmak był już widoczny we wrześniowych danych o sprzedaży (gdy drożeje chleb i ogrzewanie, odmówimy sobie nowej bluzki czy wyjścia do kina). Tymczasem w Polsce wzrost gospodarczy w ostatnich latach opiera się w dużym stopniu na rosnącej konsumpcji, więc nadmierna inflacja może ograniczyć impet postpandemicznego odbicia.

Rada sobie nie radzi, NBP traci wiarygodność

Nadmierna inflacja, niezależnie od jej charakteru, jest zagrożeniem i gospodarczym, i społecznym. Ograniczone możliwości działania RPP wynikają nie tylko ze specyficznych przyczyn inflacji, ale i są konsekwencją utraty wiarygodności NBP. To proces, na który ekonomiści zwracali uwagę od dawna, a jego kulminacją była niezapowiedziana podwyżka stóp w październiku. Gdyby Rada komunikowała się konsekwentnie i przejrzyście, dziś mogłaby studzić oczekiwania inflacyjne również słowami, a nie tylko czynami. Teraz zostały jej podwyżki, a zanim ich dezinflacyjne efekty się zmaterializują (co potrwać może kilka kwartałów), rząd zostanie z problemami społecznymi i politycznymi generowanymi przez wysoką inflację. Nam zaś pozostanie zacisnąć zęby i przejrzeć domowe budżety, bo już w styczniu czeka nas m.in. droższa energia i wyższa akcyza.