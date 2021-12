Stopy procentowe po raz trzeci w górę. To nie koniec

Wzrost cen w listopadzie sięgnął 7,7 proc. Aby zdusić najwyższą od dwóch dekad inflację, Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła dziś stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc.

Stopa referencyjna wynosi obecnie 1,75 proc. w skali rocznej, a stopa lombardowa 2,25 proc. W ostatnim czasie RPP podwyższyła stopy dwukrotnie. W październiku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 proc. W listopadzie została znowu podwyższona – do 1,25 proc.

Po dzisiejszej podwyżce stopa depozytowa będzie wynosiła 1,25 proc., stopa redyskonta weksli – 1,80 proc., a stopa dyskontowa weksli – 1,85 proc. w skali rocznej – podał w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Podwyżka stóp oznacza szansę na zwiększenie odsetek od oszczędności trzymanych w bankach w polskiej walucie, na pewno wzrosną za to raty kredytów – zarówno konsumpcyjnych, jak i hipotecznych. Według wyliczeń ekspertów rata kredytu hipotecznego na ok. 300 tys. zł wzrośnie miesięcznie o ponad 100 zł.

PIE: Dalsze podwyżki przed nami

Zdaniem ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego to zapewne wciąż nie jest koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. Ekonomiści PIE spodziewają się wzrostu stóp procentowych NBP przynajmniej do 3 proc. do końca przyszłego roku.

Problemem jest – zdaniem ekspertów PIE – „rozlanie się inflacji”. „Obecnie ceny ponad 55 proc. produktów i usług rosną w tempie przekraczającym dopuszczalne pasmo wahań dla celu NBP (3,5 proc.)” – napisali w opinii. Ich zdaniem obiecywana przez rząd tarcza antyinflacyjna nie zmniejszy nadchodzącej kaskady podwyżek stóp. „Działania rządu obniżą inflację o około 1,2 pkt w pierwszym kwartale, jednak nie osłabią skali wzrostu cen usług czy dóbr przemysłowych. Wciąż obserwujemy systematyczne narastanie presji płacowej – żądania podwyżek wynagrodzeń raportuje coraz więcej firm”.

NBP: podwyżka stóp ma ograniczyć oczekiwania inflacyjne

NBP w komunikacie podał, że „w dłuższej perspektywie” inflacja spadnie, ale na razie pozostanie wysoka. „Wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej”.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. (+/– 1 proc.), co oznacza, iż inflacja powinna się utrzymywać w przedziale od 1,5 do 3,5 proc. Obecnie osiąga rekordowe poziomy – w listopadzie wyniosła 7,7 proc., najwięcej od ponad 20 lat.

Bank dodał, że „dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP”. „Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych”.

„Mamy najwyższe stopy procentowe od 2015 r., a co za tym idzie, najwyższe raty zaciągniętych kredytów” – podkreśla Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. „Dzisiejsza decyzja RPP nie ma szansy wpłynąć na poziom grudniowych cen. Scenariusz o najwyższej inflacji w grudniu – na poziomie 8,2 proc. – ciągle pozostaje aktualny. Złoty po dzisiejszej decyzji osłabił się, przekraczając ponownie 4,60 za jedno euro. Wydaje się, że w kolejnych dniach nasza waluta mimo wszystko będzie utrzymywała się poniżej tego poziomu”.