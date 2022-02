Zakupy pod przykrywką

Wojna o handel weszła w nowy etap. Zamiast sklepów-poczt mamy sklepy-wypożyczalnie, sklepy-czytelnie, a nawet sklepy-zakłady pogrzebowe. Ale przyszłość należy do sklepów-robotów.

Pierwsze niedziele po wejściu w życie znowelizowanego zakazu handlu niedzielnego były testem. Do akcji ruszyli harcownicy – z jednej strony co odważniejsi przedsiębiorcy, z drugiej kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Handlowcy chcą sprawdzić, gdzie w antyniedzielnym zakazie 2.0 kryją się luki, a PIP, czy zdoła skutecznie zniechęcić do ich wykorzystywania. Możliwości nie brakuje, bo ustawa zawiera ponad trzydzieści wyłączeń pozwalających na prowadzenie niedzielnego handlu. Dotyczą one, na przykład, czytelni.