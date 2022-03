Uchodźcę zatrudnię

Ustawa „o pomocy obywatelom Ukrainy” legalizuje pobyt uchodźców w Polsce, dając im prawo do pracy. Budownictwo, gastronomia, turystyka, transport, handel mogłyby wchłonąć nawet milion Ukraińców. Teoretycznie. Pytanie: gdzie i jak uchodźcy mają szukać pracy? Za ile? Na jak długo?

Medyka, Korczowa, Zosin, Hrebenne, Dołhobyczów, Dorohusk, Budomierz, Krościenko – uczymy się geografii polskiej ściany wschodniej. To przejścia na granicy polsko-ukraińskiej, przez które płynie dziś nieustająca fala uchodźców. W połowie ubiegłego tygodnia straż graniczna informowała, że liczba osób, które od 24 lutego, czyli od chwili rosyjskiej agresji na Ukrainę, przekroczyły naszą granicę, zbliża się do 2 mln. Gdy ten numer POLITYKI trafi do czytelników, zapewne będziemy mówili już o 2,5 mln.