Złota piramida Amber Gold. Po 10 latach wiemy, że zapłacimy wszyscy

10 lat temu aferą Amber Gold żyła cała Polska. Jej sprawcy odsiadują wyroki. Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa ponad 25 mln dla grupki poszkodowanych przez finansową piramidę. Będą kolejne pozwy. Zapłacą wszyscy podatnicy.

Katarzyna P., była wiceprezes Amber Gold, do zakładu karnego stawiła się dobrowolnie 12 lipca 2022 r. Od września 2021 r. przebywała na wolności, pod nadzorem policji, z zakazem opuszczania kraju. Skazana została na karę 11 lat więzienia, od której odliczyć trzeba osiem i pół roku aresztu. Zostały jej więc niecałe trzy lata, ale być może nowe życie będzie mogła rozpocząć już wcześniej, przed 40. urodzinami. Ma prawo do ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Inna sprawa, że to nowe życie w praktyce rozpoczęła jeszcze jako żona Marcina P.