Sankcje na Rosję: dlaczego jeszcze nie działają? Ile nas kosztują?

Justyna Gudzowska, ekspertka od sankcji i tropienia nielegalnych operacji finansowych, o rachunku, który płacimy za sankcje na Rosję. I o tym, co robić, by były skuteczne.

JACEK ŻAKOWSKI: – Dlaczego sankcje na Rosję nie zadziałały?

JUSTYNA GUDZOWSKA: – Sankcje nałożone na ten kraj w 2014 r. zadziałały.

Nie zatrzymały kolejnego ataku Putina na Ukrainę.

Powstrzymywały go przez ponad siedem lat. Raport Atlantic Council pokazał, jak bardzo zaszkodziły rosyjskiej gospodarce, która od 2014 do 2020 r. rosła średnio o 0,3 proc. PKB rocznie. A średnia światowa wynosiła 2,3 proc. Putin co rok tracił jakieś 50 mld dol.