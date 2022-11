Cios dla kolosa

Na Rosję nałożono już więcej sankcji gospodarczych niż na jakikolwiek kraj w historii. Rosjanie twierdzą jednak, że są sankcjoodporni, a Zachód przy okazji sam sobie zafundował kryzys. Jak przebiega to starcie?

Przychody Rosji z eksportu ropy i gazu, według szacunków Bloomberga, mogą osiągnąć 285 mld dol. i będzie to historyczny rekord.

Na początku października w dawnych moskiewskich Garażach Specjalnego Przeznaczenia Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, dziś zamienionych w kremlowskie muzeum motoryzacji, odbyła się uroczysta premiera najnowszego dzieła rosyjskiego przemysłu samochodowego – modelu Aurus Commendant. To ogromny luksusowy SUV okrzyknięty „rosyjską odpowiedzią na Rolls-Royce’a Cullinana”. Seryjna produkcja ma ruszyć na początku 2023 r. Cena to 33,7 mln rubli, czyli ok. 600 tys. euro.

Aurus jest motoryzacyjną marką powołaną do życia kilka lat temu na polityczne zamówienie.