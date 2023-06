Czy obniżone stopy dojdą na wybory?

Przemawia za tym kalendarz polityczny, przeczy zdrowy rozsądek i ogromna niepewność.

Już w piątek, 2 czerwca, na stronie internetowej NBP pojawił się komunikat o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Był to oczywiście błąd, który z pewnością nie najlepiej świadczy o sposobie, w jaki funkcjonuje ta ważna dla nas wszystkich instytucja.

PiS byłby wdzięczny

Dzisiaj podobny komunikat okazał się już prawdziwy, bo zakończyło się przedostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc., ale wszyscy dyskutują już o perspektywie obniżek. Co ciekawe, to rynki finansowe oczekują, że stopy zaczną spadać już w tym roku. Świadczą o tym notowania kontraktów terminowych. Wiadomo, że sama Rada Polityki Pieniężnej jest mocno podzielona. Członkowie z ramienia opozycji, powołani przez Senat, nie chcą słyszeć o żadnych obniżkach. Z kolei ci bliscy PiS wiedzą, jak bardzo rząd byłby im wdzięczny za cięcie stóp we wrześniu czy październiku, tuż przed wyborami. Zwłaszcza październikowe posiedzenie ma się odbyć prawdopodobnie półtora tygodnia przed głosowaniem.

A jaka jest rzeczywistość?

Stopa rocznej inflacji rzeczywiście spada i wynosi według najnowszych danych 13 proc. Za sobą mamy również szczyt inflacji bazowej. Jednak czerwiec prawdopodobnie będzie ostatnim miesiącem wyraźnego obniżania się inflacji. Od lipca stanie się to znacznie trudniejsze, bo w ubiegłym roku latem inflacja była stabilna. Aby zatem roczny wskaźnik nadal się zmniejszał, musielibyśmy w lipcu i sierpniu tego roku mieć deflację, czyli spadek cen.

A te na razie są statyczne – w maju średni poziom cen nie zmienił się w porównaniu z kwietniem. Nadal, niestety, drożeje żywność, za to wyraźnie staniały paliwa. Niestety też, kraje produkujące ropę (OPEC wespół z Rosją) planują ograniczenie wydobycia, co może oznaczać koniec dobrych wiadomości na stacjach benzynowych. Niepewność co do dalszej walki z inflacją jest tak wielka, że rozważania o poziomie stóp po wakacjach to dziś czysta spekulacja.

