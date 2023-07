Co Sejm uchwalił w nocy. Darmowe leki, więcej tańszego prądu

Posłowie zakazali sprzedaży energetyków dzieciom i młodzieży, wprowadzili kaucje za plastikowe butelki i zalegalizowali poszukiwaczy skarbów.

Zakaz sprzedaży energetyków dzieciom i młodzieży. Posłowie uchwalili zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia. Wprowadzono też obowiązek oznaczania opakowań, ale poparcia nie zyskały zapisy o zakazie reklamy energetyków. Za złamanie zakazu sprzedaży energetyków nieletnim będzie grozić grzywna do 2 tys. zł, a za brak odpowiedniego oznaczenia grozi grzywna do 200 tys. zł albo kara ograniczenia wolności.

Niższe ceny prądu dla ludzi i firm. Posłowie zwiększyli limity zużycia prądu, który jest objęty zamrożeniem cen. Tegoroczny limit zwiększy się z: • 2000 kWh do 3000 kWh – dla gospodarstw domowych, • 2600 kWh do 3600 kWh – dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, • 3000 kWh do 4000 kWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa rolne. Od 1 października 2023 r. spadnie cena maksymalna (z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh) dla samorządów, małych i średnich firm, tzw. wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, w tym np. szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, noclegowni i placówek opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Darmowe (niektóre) leki dla dzieci i seniorów. Do bezpłatnego zakupu części leków otrzymają prawo dzieci do 18 lat i seniorzy powyżej 65 lat. Lista darmowych leków obowiązująca w dotychczasowym Programie 75 plus (dla osób w wieku 75 lat i starszych) zostanie zwiększona z 2 tys. do 4 tys. pozycji (konkrety mają być przedstawione w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów i dzieci). O lekach za darmo i na niby pisała w „Polityce” Joanna Solska.

Kaucja za butelki od 2025 r. Za półtora roku zapłacimy kaucję 50 gr na jednorazowe butelki z plastiku do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowe puszki do 1 l. Żeby odzyskać kaucję, opakowania będzie trzeba oddać do sklepu. Sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. będą obowiązkowo odbierać puste opakowania, a mniejsze – dobrowolnie.

Bilety miesięczne ze zniżką dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji uzyskają 49-proc. ulgę przy zakupie biletów miesięcznych na przejazdy koleją i publicznym transportem autobusowym. Obecnie mają prawo do 49-proc. zniżki, ale tylko przy zakupie biletów jednorazowych. Ustawą zajmą się senatorzy.

Legalni poszukiwanie skarbów. Poszukiwania przy użyciu np. wykrywacza metali będzie mogła prowadzić osoba pełnoletnia, jeśli dostanie zgodę właściciela i posiadacza nieruchomości i za pośrednictwem aplikacji mobilnej zgłosi poszukiwania do rejestru Ministerstwa Kultury. Poszukiwania na morzu będzie można prowadzić na podstawie pozwolenia dyrektora urzędu morskiego. Prowadzenie poszukiwań bez zgłoszenia będzie podlegało karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeśli poszukujący znajdzie przedmiot, który może być zabytkiem, będzie musiał niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków. Za znalezienie zabytku o szczególnej wartości może być przyznana nagroda nawet do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie do 166,2 tys. zł.

Rewitalizacja Odry. Rząd przeznaczy ponad 1 mld 114 mln zł na rewitalizację dorzecza Odry. Pieniądze te mają być przeznaczone na m.in. renaturyzację i budowę piętrzeń wodnych, budowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji. Ustawa powołuje też Inspekcję Wodną, podwyższa kary za wykroczenia z 500 zł do 1 tys.–7,5 tys. zł. Wprowadzone zostaną kary od 5 tys. zł do 1 mln zł m.in. za zaniedbania w obszarze gospodarki wodnej zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska. O wątpliwościach dotyczących nowego systemu i jego wykonawców pisze w „Polityce” Zbigniew Borek.