Bajka o biopaliwach. Czy E10, którą wlewamy teraz do baków, uratuje nasz klimat?

Od stycznia polscy kierowcy tankują na stacjach benzynowych popularną Pb95 w wersji E10, czyli z 10-proc. dolewką bioetanolu. To odwodniony spirytus, za pomocą którego Unia Europejska chroni klimat. Czy skutecznie? Sama ma co do tego wątpliwości.

Kiedy pod koniec ubiegłego roku pojawiły się pierwsze informacje, że na stacjach sprzedawana będzie benzyna Pb95 tylko w wersji E10, wielu kierowców było zaskoczonych. Część z nich nie wiedziała nawet, że to, co dotychczas tankowali, już zawierało bioetanol, tyle że w pięciostopniowym stężeniu. Wiadomo, że alkohol szkodzi zdrowiu, ale czy jego nadmiar nie zaszkodzi silnikowi? Eksperci uspokajali, że wszystkie auta wyprodukowane po 2010 r. są przystosowane do benzyny E10, a często także i starsze. W wielu krajach zachodniej Europy od dawna sprzedawana jest benzyna E10, a w niektórych nawet E20 (np. we Francji) i auta sobie z tym radzą.

Czy konkretnie nasze auto jest gotowe na E10, można sprawdzić na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. W starszych autach takiej informacji może nie być. 14-letnie auto to w polskich warunkach bez mała nówka, dlatego właścicieli dręczy pytanie: lać nową „95”, czy też droższą „98”, która pozostanie w starej wersji E5? Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło stronę, na której można sprawdzić, które modele na taką zmianę nie są gotowe. Tyle że jeśli ktoś kupił 20-latka za tysiąc złotych, nie będzie zachwycony, jak przyjdzie mu płacić za Pb98. Ministerstwo uspokaja, że zmiana paliwa spowoduje wzrost kosztów średnio o 5 zł na 100 km. Jak policzyli urzędnicy, niedostosowanych jest 8,65 proc. samochodów, w tym czwarta część to auta nieużytkowane, użytkowane bardzo rzadko albo martwe dusze niewyrejestrowane z systemu. „Ludzie, z czym macie problem, załóżcie sobie gaz, raz na pół roku już tę vervę przebolejecie” – radzi użytkownik auta na LPG. Inny uspokaja: „jeśli wasze perełki są sprowadzane od Helmuta, to również już dawno jeżdżą na bio”. Sporo jest też antyunijnych komentarzy: „To pomysł UE.