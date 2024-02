Laicy, autokraci, wizjonerzy. 12 sterników polskich mediów po 1989 roku

Po 1989 r. Polska przeszła z socjalizmu do kapitalizmu, co dotyczyło także mediów. Powstał nowy i żywy rynek.

Prof. Bogusław Nierenberg prowadził wieloletnie badania tych przemian. W najnowszej książce „Sternicy mediów” profesor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie po 1989 r. w Polsce pojawiły się style zarządzania, jakim wartościom i celom służyły. A przede wszystkim, jakie osobowości były liderami, menedżerami mediów, przywódcami zmian. Autor wytypował 12 osób, przeprowadził z nimi badania i wywiady.

Nierenberg zaproponował autorską typologię stylów przywódczych. Po kolei. Jerzy Urban to laik, bo unikał podejmowania decyzji administracyjnych i zarządczych. Do księgowych zaliczył byłych szefów TVP Juliusza Brauna i Roberta Kwiatkowskiego. Autokrata to Bronisław Wildstein. Liberał to Wiesław Walendziak i Jan Dworak. W kategorii empatyczny znaleźli się księża Adam Boniecki i Marek Gancarczyk oraz Marek Markiewicz. Zaś w zbiorze współ-wodzostwo Jerzy Baczyński i Jerzy Jurecki. I wreszcie wizjoner, czyli Mariusz Walter.

Każda z tych kategorii jest analitycznie opisana, z przykładami, faktami, cytatami. Niestety, wywiady te były przeprowadzone mniej więcej siedem lat temu, gdy dewastacja polityczna polskich mediów dopiero się zaczynała. Ale to dodaje książce ciekawego, historycznego wymiaru.

Niemniej ułożoną w książce listę liderów medialnych można jednocześnie redukować i poszerzać. O postaci, które odgrywały i nieraz odgrywają nadal znaczące role medialne, wpływając na opinię publiczną, a nieraz aktywnie uczestnicząc w walce politycznej. W tej perspektywie mieściliby się choćby o. Rydzyk, bracia Karnowscy, Paweł Lisicki, Tomasz Sakiewicz czy Jacek Kurski. Wszyscy wysługujący się PiS, a przy tym wzmacniający swoje biznesy pieniędzmi z kasy państwa i jego spółek.