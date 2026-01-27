Rynek aut elektrycznych krwawi, Europa może tego nie przetrwać. Co tu się tak naprawdę dzieje?

Komisja Europejska zrezygnowała z żądania, by po 2035 r. produkowano wyłącznie auta elektryczne. Jedni widzą w tym dowód realizmu, inni sygnał odwrotu od Zielonego Ładu.

„Istnieje ryzyko, że przyszła mapa światowego przemysłu samochodowego zostanie nakreślona bez uwzględnienia Europy” – ostrzegł Stéphane Séjourné, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. dobrobytu i strategii przemysłowej. Słabnąca sprzedaż, wysokie ceny energii, rosnąca globalna konkurencja oraz niepewne otoczenie regulacyjne i handlowe wpędziły sektor samochodowy w kryzys. Europę zalewa fala samochodów z Chin, bo są tańsze za sprawą chińskich rządowych subsydiów. Unijne cła wyrównawcze na chińskie e-auta (od 7,8 do 35 proc.) niewiele pomogły. W tym samym czasie europejski przemysł traci udziały w rynku chińskim, od którego się uzależnił, i musi zmagać się z nierealistycznymi wymaganiami w Unii Europejskiej.

Najtrudniejsze jest ekspresowe tempo ograniczania emisji CO₂. Żądanie, by za 10 lat wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze sprzedawane w UE nie emitowały dwutlenku węgla, stało się wyrokiem na silniki spalinowe. Wynaleziono je w Europie i Europa jako pierwsza chce się ich pozbyć, zastępując silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatorów (BEV). To wymusza rewolucyjną zmianę produkcyjną: nowe technologie, nowi kooperanci i poddostawcy, nowe części i podzespoły, nowe surowce, nowe kompetencje pracowników.

Czasu do ostatecznej transformacji zostało dramatycznie mało. Możemy nie przetrwać, Europa straci suwerenność w kluczowych sektorach i technologiach, przekonują koncerny. Europejska motoryzacja się kurczy. Tylko w 2025 r. pracę straciło 50 tys. pracowników w przemyśle części samochodowych. Już choćby dlatego, że silnik spalinowy składa się z ponad 2 tys. części, a elektryczny tylko z 200, które zresztą najtaniej produkowane są w Azji.