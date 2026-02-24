Przejdź do treści
Adam Grzeszak
24 lutego 2026
Rynek

Gawkowski kontra GAFA

„Podatek cyfrowy to nie kara. To sprawiedliwość”. Polska postawi się big techom czy wystraszy GAFA i Trumpa?

24 lutego 2026
Gawkowski żąda kasy – mem zamieszczony w mediach społecznościowych Lewicy. Gawkowski żąda kasy – mem zamieszczony w mediach społecznościowych Lewicy. AN
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce, żeby amerykańskie big techy płaciły podatek cyfrowy od zysków w naszym kraju. Nawet jeśli miałoby się to nie spodobać Donaldowi Trumpowi.
Big techy stały się globalnym oligopolem i szachują świat być może skuteczniej niż prezydent Trump.Shutterstock Big techy stały się globalnym oligopolem i szachują świat być może skuteczniej niż prezydent Trump.

Projekt ustawy nosi tajemniczy tytuł „o podatku rekompensującym od niektórych usług”, jednak wszyscy mówią krótko: podatek cyfrowy. Minister Krzysztof Gawkowski używa też określenia „podatek równościowy” i zapewnia jednocześnie, że „nie jest podatkiem antyamerykańskim”. Mają być nim obciążone podmioty osiągające w ciągu roku minimum 1 mld euro obrotu, z czego w Polsce przynajmniej 25 mln zł, bez względu na ich rezydencję podatkową lub siedzibę. W praktyce oznacza to, że na celowniku znajdą się amerykańskie big techy, zwane popularnie GAFA lub GAFAM, czyli Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple i Microsoft. Gawkowski deklaruje, że nie tylko one, bo są przecież inne, np. właściciele podbijających polski rynek chińskich platform e-handlu Temu, Shein czy AliExpress.

Przedmiotem opodatkowania będzie oferowanie reklamy ukierunkowanej, tzn. wyświetlanie reklam dostosowanych do konkretnego użytkownika platform społecznościowych i pośredniczących w sprzedaży towarów lub usług. Więc także sprzedaży treści cyfrowych, w tym wideo, audio, gier lub tekstów tworzonych przez użytkowników.

Wyłączeni z podatku będą operatorzy usług e-płatności, dostawcy usług komunikacyjnych, sklepy z aplikacjami czy grami, a także banki i inne regulowane instytucje finansowe. Wyłączenie dotyczyć ma też platform streamingowych VOD, które już są obciążone specjalnym podatkiem (1,5 proc. od przychodu z opłat od użytkowników lub z reklam) zasilającym Polski Instytut Sztuki Filmowej. Stawka podatku cyfrowego ma wynosić 3 proc. przychodów uzyskanych w Polsce.

Ministerstwo Cyfryzacji spodziewa się z tego tytułu 1,7 mld zł w pierwszym roku, 2 mld zł w drugim i trzecim oraz 3 mld zł w kolejnych latach. W ciągu 10 lat kasa państwa ma się wzbogacić o ponad 31,5 mld zł.

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Rynek; s. 47
Oryginalny tytuł tekstu: "Gawkowski kontra GAFA"
Adam Grzeszak

Adam Grzeszak

Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
