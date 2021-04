MARKIZY FAKRO DO OKIEN PIONOWYCH aby cieszyć się latem

Każdej zimy tęsknimy za latem i upalnymi dniami, ale kiedy nadchodzą, szybko mamy ich dosyć. Powodem są palące promienie słoneczne, które wszystkim zamkniętym czy to w domach czy też w biurach, zaczynają mocno doskwierać.

Kiedy przebywanie w pomieszczeniach z dużymi przeszkleniami staje się uciążliwe, trudno cieszyć się długo wyczekiwaną upalną, słoneczną pogodą. Warto pomyśleć o zamontowaniu osłon, które skutecznie zatrzymają ciepło już przed oknem i nie dopuszczą do nadmiernego nagrzewania wnętrz.

Jakie osłony wybrać?

Popularne rolety materiałowe montowane od wewnątrz pomagają ograniczyć dopływ intensywnego światła w słoneczne dni, ale niestety nie zapobiegną wzrostowi temperatury w pomieszczeniu gdyż same będą się nagrzewać emitując ciepło do środka. Stosując rolety zewnętrzne, co prawda zatrzymamy ciepło na zewnątrz, ale jednocześnie zaciemnimy pomieszczenie bo wraz z ciepłem zablokujemy również światło i nawet w dzień zapadnie półmrok. Markizy zewnętrzne FAKRO do okien pionowych skutecznie zatrzymają upał za oknem, a jednocześnie zapewnią mieszkańcom dopływ naturalnego światła.

Z przeprowadzonych przez firmę FAKRO badań wynika, że markizy chronią przed przegrzaniem do 8 razy skuteczniej niż powszechnie stosowane rolety wewnętrzne. W praktyce daje to spadek temperatury wewnętrznej nawet o 10°C. Dzieje się tak dlatego, że markizy absorbują promienie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, w ten sposób chroniąc wnętrze przed przegrzaniem.