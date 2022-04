Przeszklenia w modzie

Dobrze dobrane okna, zarówno na parterze, jak i na poddaszu, nie tylko zapewnią odpowiednią ilość światła, ale też właściwie wykorzystają energię słoneczną.

Jednym z najważniejszych trendów ostatnich lat jest przywiązywanie ogromnej wagi do doświetlania pomieszczeń, przez co optycznie zyskują one przestrzeń. Efektem takich oczekiwań stało się stosowanie dużej liczby okien panoramicznych. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu przeszkleń można nie tylko optycznie powiększyć wnętrza i wprowadzić więcej naturalnego światła, ale też wpłynąć na wygląd całego budynku, nadając mu nowoczesny, a przy tym spójny kształt. W ostatnich latach duże przeszklenia stały się bardzo modne w środowisku architektów oraz projektantów budynków zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Dzięki dużym oknom pomieszczenia wydają się lżejsze i optycznie większe. Warto zwrócić uwagę na poziom współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego wskazywany przez producenta. Ten współczynnik informuje nas o tym, ile procent energii słonecznej przenika do naszych wnętrz. Jeśli wartość współczynnika „g” jest równa 0,4, oznacza to, że szyba przepuszcza 40 proc. promieniowania. Dzięki temu możemy zapewnić znaczącą ilość światła, jak i utrzymać dodatni bilans energetyczny w przestrzeniach mieszkalnych. Okna wielkoformatowe zatem nie tylko poprawiają doświetlenie pomieszczeń, ale także ich naturalne dogrzewanie. Większa powierzchnia szyb pozwala na wpuszczenie dużej ilości ciepła do środka budynku, co ma szczególne znaczenie jesienią i zimą. Warto przed zakupem okna sprawdzić jego parametry termoizolacyjne, aby gwarantowało ono jak najniższe straty energii cieplnej. Najlepiej montować duże przeszklenia w ekspozycji południowej – słońce świeci tam najmocniej i najdłużej.

Duże okna mogą przybrać formę przeszklonych drzwi, dzięki którym wygodnie będzie wychodzić na taras lub do ogrodu. – Dawniej duże drzwi tarasowe kojarzyły się ze znacznymi stratami ciepła i trudnością obsługi. Obecnie nawet bardzo duże systemy mogą być bardzo proste w codziennym użytkowaniu. Specjalistyczne okucia, na przykład w naszych drzwiach HST Premium, gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez najmniejszego oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji. Ale to nie wszystko. Możliwe jest też zastosowanie okucia napędzanego silnikiem, co wpisuje się w obecne trendy związane z automatyzacją naszych domów – mówi Mike Żyrek, dyrektor Działu Badań i Rozwoju w OKNOPLAST.

Przeszklenia to nie tylko kwestia estetyki czy wygody, ale też zdrowia. Im mniej naturalnego światła, tym gorsze samopoczucie domowników, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Duże okna pozwalają maksymalnie wykorzystać cenne promienie słońca w czasie, gdy dni są krótkie i często pochmurne. Poza tym dzięki dużym oknom łatwiej i szybciej można przewietrzyć dom. Świeże powietrze sprawia, że lepiej śpimy i efektywniej pracujemy, co jest szczególnie ważne teraz, gdy praca zdalna odgrywa tak ogromną rolę w naszym życiu.

Panoramiczne okna wymagają oczywiście odpowiedniej pielęgnacji. Jak sprawnie je myć? Najlepiej robić to w ciepłe dni, jednak nie przy silnym słońcu, bo wówczas woda szybciej wysycha, a na powierzchni szkła pojawiają się trudne do usunięcia zacieki. Warto stosować odpowiednie środki czyszczące, w zależności od materiału, z jakiego wykonane zostały okna. Jeśli przeszklenia są z PVC, należy unikać agresywnych substancji chemicznych, które mogłyby uszkodzić ramę. Szybę czyścimy przy użyciu odpowiedniej ściereczki, najlepiej bez szwów. Dobrze sprawdzają się w takiej sytuacji ściereczki z mikrofibry.

Gdy okna zostały już starannie wyczyszczone, pora na konserwację zawiasów. W przypadku okien z dużym pakietem szybowym zawiasy nieustannie pracują, dlatego co najmniej raz w roku powinniśmy je odpowiednio nasmarować. W tym celu najlepiej wykorzystać wazelinę techniczną lub smar na bazie silikonu. Dzięki temu elementy ruchome okna będą pracować bez problemu przez kolejne sezony. W podobny sposób dokonujemy inspekcji i konserwacji uszczelek, szczególnie tych w dolnej części ramy. Należy sprawdzić ogólny stan uszczelki, czy nie powstają na jej powierzchni nierówności, zagniecenia i czy prawidłowo przylega do ramy. Porowate, uszkodzone uszczelki powinniśmy jak najszybciej wymienić (zwłaszcza przed nadejściem sezonu zimowego).

Niektórzy mają wątpliwości co do bezpieczeństwa budynku w przypadku wyboru dużych przeszkleń. Jednak okna panoramiczne wysokiej jakości charakteryzują się wzmocnionymi szybami i odpowiednimi okuciami. Folia wzmacniająca szyby jest nieodłącznym komponentem konstrukcji bezpiecznych okien. Umieszcza się ją między dwiema warstwami szkła. Dzięki folii nawet w przypadku stłuczenia szyba pozostaje na swoim miejscu – rozbite kawałki przyklejają się do folii. Drugim elementem wpływającym na bezpieczeństwo okien są wysokiej jakości okucia o podwyższonej odporności na włamania.

Czy możemy dodatkowo zabezpieczyć okna, których pakiet szybowy jest większy, niż ma to miejsce w tradycyjnych systemach PVC? Jednym z najprostszych rozwiązań jest zastosowanie rolet zewnętrznych, montowanych we wnęce okiennej. W ten sposób rolety stanowią część muru oraz warstwę zabezpieczającą okna przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak grad. Możemy stworzyć aranżację okien z roletami dopasowanymi kolorystycznie do pozostałych elementów elewacji domu. Dla zapewnienia przeszkleniom maksymalnej ochrony warto również rozważyć wybór pakietu szybowego o zwiększonej odporności na stłuczenia. Pakiety szybowe w klasyfikacji P2 i P4 posiadają wzmocnioną budowę, która utrzymuje szybę na miejscu, nawet gdy na jej powierzchni dojdzie do pęknięcia. Dzięki warstwie folii ochronnej ograniczamy ryzyko skaleczenia się. Są to proste i efektywne sposoby na dodatkowe zabezpieczenie szyb.

Jasno pod dachem

Kwestia doświetlania pomieszczeń jest bardzo ważna także w przypadku poddasza. To tam często znajdują się pokoje do pracy i nauki, w których łatwiej znaleźć ciszę i spokój. Obecne wymagania dotyczące energooszczędności sprawiają, że standardem stały się trzyszybowe okna dachowe. Współczynnik przenikania ciepła w przypadku energooszczędnych okien powinien wynosić minimum 1,1 W/(m²·K), a z odpowiednim kołnierzem można go jeszcze poprawić do 0,9 W/(m²·K). Energooszczędne i szczelne okna to jednak nie wszystko. Bardzo ważny jest także ich dobry, ciepły montaż, gdyż przerwy w izolacji oznaczają powstanie mostków termicznych i wyziębienie obszarów wokół okna. Dlatego tak istotne jest docieplenie ościeżnicy okna powyżej poziomu łat. W tym celu stosujemy specjalny kołnierz uszczelniający Thermo, który na swoim obwodzie posiada dodatkową termoizolację. Elastyczny materiał dociepleniowy szczelnie przylega do ościeżnicy okna, dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę. Ogranicza to ryzyko powstawania ewentualnych mostków termicznych i utraty ciepła.

Dodatkową ochronę przed stratami ciepła zimą zapewnia montaż dodatków zewnętrznych na oknach. Rolety zewnętrzne do okien dachowych z powodzeniem pomogą zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. W ciągu dnia mogą być zwinięte i pozwalają pasywnie nagrzewać wnętrza promieniami słonecznymi, za to rozwinięte nocą zapobiegają wychładzaniu, poprawiając współczynnik przenikania ciepła okna nawet o kilkanaście procent.

Równocześnie akcesoria zewnętrzne, np. markizy, odgrywają istotną rolę latem, zapobiegając przegrzewaniu się pomieszczeń na poddaszu. Rozwinięte w południe, gdy nasłonecznienie jest najmocniejsze, ograniczają dostęp promieni do pokoju. To zaś pozwala rzadziej używać klimatyzacji albo nawet zupełnie z niej zrezygnować. Dzięki temu również możemy obniżyć wysokość rachunków. Nowoczesne okna dachowe wyposażone są także w nawiewniki, które zapewniają dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń oraz zdrowy mikroklimat na poddaszu.

Poprawnie zamontowane okno dachowe będzie szczelne nawet podczas wielkiej ulewy i mocnego wiatru. – Pakiet szybowy w oknach dachowych został tak skonstruowany, że zewnętrzna szyba jest hartowana i odporna na grad. Co więcej, okna dachowe FAKRO jako jedyne na rynku posiadają bezterminową gwarancję odporności szyby hartowanej na rozbicie przez grad. Duży grad wielkości piłek golfowych potrafi uszkodzić szybę hartowaną w oknie dachowym. Dlatego właściciele okien dachowych FAKRO mogą zgłosić uszkodzenia bezpośrednio do serwisu i w krótkim czasie pakiet szybowy zostanie wymieniony bez żadnych kosztów. Pamiętajmy także o kwestii bezpieczeństwa, które w oknach dachowych FAKRO zapewnia opatentowany system wzmocnienia konstrukcji topSafe. Poprawia on bezpieczeństwo użytkowe i ochronę antywłamaniową – podkreśla Sławomir Kwarciak, menedżer okien dachowych FAKRO.

W przypadku poddaszy kompleksowe remonty są często szansą na ich odpowiednie doświetlenie. Wymianę okien warto czasem połączyć z dodaniem nowych, aby wpuścić więcej naturalnego światła. Zwłaszcza że w przypadku budynków powstających kilkadziesiąt lat temu obowiązywały inne standardy, a na odpowiednie doświetlanie nie zwracano takiej uwagi jak dzisiaj. Nowoczesne produkty są dobrze dopasowane do potrzeb związanych z termomodernizacją budynków. A ta jest niezbędna, aby sprostać wymaganiom klimatycznym i kontrolować koszty ogrzewania. Co ważne, wymiana okien może odbyć się bez naruszenia szpalet, a cały proces da się zrealizować szybko i sprawnie.

Koszty pod kontrolą

Dzisiaj wielu inwestorów zaniepokojonych szybko rosnącymi kosztami zarówno robocizny, jak i materiałów budowlanych, zastanawia się, czy nie odłożyć swoich planów. Z drugiej strony nie ma żadnej gwarancji, że ceny zaczną spadać. Wydaje się raczej, że to scenariusz mało prawdopodobny. Lepiej zatem tak gospodarować budżetem, aby przewidzieć w nim odpowiednią rezerwę. Na pewno warto wybierać produkty dobrej jakości. Jedną ze strategii jest postawienie na komplet stolarki od jednego producenta. Choć taki zakup to niemały wydatek, nie warto inwestować w produkty, które po kilku latach trzeba będzie wymienić.

Stolarka otworowa ma ogromny wpływ na użytkowanie budynku i związane z tym późniejsze koszty, dlatego decyzji o jej wyborze na pewno nie należy podejmować w pośpiechu. Okna, drzwi, ale także bramy garażowe pełnią szereg niezmiernie istotnych funkcji – zabezpieczają dom przed włamaniem, chronią przed hałasem z zewnątrz, zapobiegają utracie energii cieplnej. Muszą zatem spełniać wysokie wymagania.

– Sprawdzona, godna zaufania marka, pełna spójność i innowacyjność rozwiązań, energooszczędne produkty, fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji zamówienia, jednolita opieka gwarancyjno-serwisowa – jest wiele powodów, aby skorzystać z kompleksowej oferty rozwiązań dla domu od marki KRISPOL. Jako producent z ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem w branży doskonale wiemy, że dla większości inwestorów to budżet, jakość produktów, a także komfort ich wyboru są głównymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji na każdym etapie budowy domu. Zakup kompletu stolarki otworowej od jednego producenta to nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim pewność zadowolenia i sprawnego funkcjonowania produktów przez wiele lat. To nasz autorski przepis na Gwarancję Spokoju, której poszukuje każdy inwestor – mówi Radosław Gibki, dyrektor sprzedaży KRISPOL.

Bez względu na to, czy wybiera się okna PVC, aluminiowe czy też łączy się oba te rozwiązania (stosując na przykład systemy aluminiowe do dużych przeszkleń, a PVC do pozostałych), warto zadbać o spójną kolorystykę wszystkich elementów stolarki. Odpowiednio dobrane okna, osłony zewnętrzne, drzwi i brama garażowa wspólnie mogą stworzyć niezwykły efekt. Integralność kolorów, kształtów, faktur gwarantuje harmonię aranżacji. Ale innowacyjność stolarki opiera się też w dużej mierze na najwyższym standardzie bezpieczeństwa. Poza ochroną budynku przed stratami ciepła stolarka powinna zabezpieczać dom przed niechcianymi gośćmi.

Dziś dom z dużymi przeszkleniami, otwarty na naturę i idealnie wkomponowany w otoczenie zdecydowanie nie należy już tylko do sfery marzeń. Dzięki zastosowaniu solidnych konstrukcji, okna, drzwi i brama garażowa stanowią przeszkodę trudną do pokonania. W zależności od potrzeb można wyposażyć je w dodatkowe komponenty, które jeszcze mocniej będą pracować na bezpieczeństwo domu. Możliwość zamówienia całego kompletu stolarki w jednej okleinie to rozwiązanie popularne w nowoczesnych projektach. Każdy detal powinien współgrać z wizją budynku jako całości. Dzięki temu dom nie tylko świetnie zaprezentuje się zaraz po oddaniu do użytkowania, ale też będzie się dobrze starzał.