983. dzień wojny. Śmigłowce bojowe w Ukrainie to porażka, a Polska kupuje 96 apaczy. Nie wyciągamy wniosków?

Wojna w Ukrainie pokazuje nam, że śmigłowce szturmowe mają wielkie trudności z operowaniem nad polem walki. Współczesne przeciwlotnicze systemy rakietowe i nowoczesne systemy artyleryjskie stały się tak skuteczne, że praktycznie wyeliminowały je z działania. Czy ich rolę przejmą tanie drony?

Pojawiają się pierwsze całkiem niesprawdzone jeszcze doniesienia o starciach z żołnierzami z Korei Północnej, których to Rosjanie już ochrzcili mianem „specjalnych Buriatów”. Fakt, z wyglądu niewiele się różnią, poza tym nie wszyscy Buriaci mówią po rosyjsku, więc mają ze sobą całkiem sporo wspólnego. Okazuje się, że wojska koreańskie nie przywiozły ze sobą własnego wyposażenia, lecz zostały umundurowane i uzbrojone na miejscu, otrzymując m.in. karabinki szturmowe AK-12, moździerze kal. 60 mm, granatniki RPG i inne wyposażenie typowe dla lekkiej piechoty. Jeśli nie dostaną większej ilości sprzętu ciężkiego, to jasne się staje, że będą służyć do typowych dla Rosjan ludzkich szturmów, w których będą ponosić wielkie straty. Nikt się oczywiście tym nie przejmie – ani w Moskwie, ani w Pjongjangu.

Nowy amerykański pakiet pomocowy ma poza amunicją artyleryjską, przeciwpancerną i przeciwlotniczą objąć także dostawę nieokreślonej liczby kołowych transporterów opancerzonych Stryker z amerykańskich zapasów. Zapewne nie będzie ich wiele, ale pozwoli to na wyposażenie jakiegoś batalionu lub nawet całej brygady zmechanizowanej w tak potrzebny sprzęt do transportu piechoty w rejonie działań wojennych.

W obwodzie kurskim nieco terenu zdobyły wojska ukraińskie, ale są to zdobycze marginalne. Niemniej pokazuje to lekceważący stosunek Rosjan do wtargnięcia wojsk ukraińskich na tereny rosyjskie. Chociaż w strefie przyfrontowej pojawił się dowódca Rosgwardii, gen. armii Wiktor Zołotow, który odwiedził walczących gwardzistów. Chyba naprawdę nie miał co robić.

Czytaj także: Ciężko chore rosyjskie śmigłowce, czyli latające trumny z „wujkiem” lub bez

W Wołczańsku na pograniczu rosyjsko-ukraińskim obie strony zaciekle atakowały i obie odniosły niewielki sukces: w jednym miejscu posunęli się nieco Rosjanie, a w innym Ukraińcy. Walki o to miasto są niezwykle zawzięte i żołnierze walczą z dużym poświęceniem, a samo miasto zmienia się w coraz większe ruiny.

W wyniku kolejnych uporczywych ataków jednostek 1. Armii Pancernej Gwardii na granicy obwodu charkowskiego i ługańskiego rosyjskie wojska zajęły wieś Kruhljakiwka, na południowy wschód od Kupiańska, dochodząc tym samym do rzeki Oskil. Na razie jednak nie ma zagrożenia dla samego miasta, nie ma też groźby, że Rosjanie sforsują Oskil i zaczną się posuwać dalej na zachód. Na pozostałych odcinkach frontu, mimo uporczywych ataków, Rosjanom udało się posunąć na zachód jedynie pod Kurachowem, na południe od tego miasteczka.

Śmigłowce szturmowe w Ukrainie

Jak do tej pory potwierdzono stratę 146 rosyjskich śmigłowców, w tym aż 61 ich sztandarowego typu szturmowego Kamow Ka-52 Aligator (ze 124 zbudowanych dla Rosji), 15 udanych maszyn Mi-28N, których używano znacznie oszczędniej (z 94 zbudowanych dla Rosji) oraz 18 śmigłowców starszej rodziny Mi-24, w tym głęboko zmodernizowanych Mi-35M z mniej więcej 120 jeszcze przez Rosję użytkowanych. Podkreślamy, że są to straty udokumentowane, a zatem rzeczywiste mogą być większe. Udokumentowano też stratę 9 ukraińskich śmigłowców szturmowych Mi-24 (z łącznie 45 posiadanych i otrzymanych w toku wojny) oraz aż 44 wielozadaniowych Mi-8, także używanych do ataków na cele naziemne.

Czytaj także: Jak drony efpiwiczki zmieniły pole walki w Ukrainie. Wojska walczą kompletnie inaczej

W pewnym uproszczeniu można zaryzykować twierdzenie, że oba państwa straciły czwartą część posiadanej floty śmigłowców szturmowych. Takie straty przy niemal trzech latach wojny byłyby jeszcze do przyjęcia, bo oznacza to, że pozostałych starczy walczącym stronom na co najmniej trzy lata, nim całkiem się wykruszą z powodu nie tylko strat, ale i uszkodzeń oraz zużycia w ciężkich frontowych warunkach.

Choć dla Rosji utrata ćwierci posiadanego uzbrojenia w danej kategorii to rzecz niebagatelna i bezprecedensowa, nie liczba straconych śmigłowców jest tu najbardziej niepokojąca, lecz to, w jaki sposób te śmigłowce w Ukrainie operują.

A dokładniej chodzi o to, że niemal w ogóle nie operują. Podlatują do linii frontu, przechodzą na wznoszenie i odpalają rakiety niekierowane, które trafiają z dokładnością totolotka. Bo trafić w cokolwiek w ten sposób jest niezwykle trudno, choć czasem się zdarza. Bądźmy sprawiedliwi – nieco częściej niż w totolotku. Ale przecież nie o to chodziło w śmigłowcach szturmowych. Miały one pojawiać się nad polem walki i robić masakrę, zostawiając za sobą wielkie stada płonących wraków czołgów i innych pojazdów pancernych. Dzięki użyciu kierowanych pocisków przeciwpancernych miały trafiać bezbłędnie, a dzięki temu, że są śmigłowcami, miały w 15–20 minut pojawiać się dużą grupą w dowolnym miejscu pola walki, tam, gdzie akurat byłyby najbardziej potrzebne, i hurtowo niszczyć pancerne pojazdy wroga.

W Ukrainie to jednak nie wypaliło. Przede wszystkim dlatego, że wojska są niesamowicie nasycone dużą liczbą przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Takich, które żołnierz odpala z ramienia, strzelając do widocznego z daleka celu powietrznego. Te systemy kiedyś naprowadzały się na źródło ciepła, ale obecnie jest nieco inaczej. Dziś tworzą sobie na matrycy obraz celu w podczerwieni i kierują się na niego, mało wrażliwe na odpalane ze śmigłowca cieplne pułapki. Jeśli kiedyś skuteczność tego typu zestawów w realnej walce nie przekraczała 3–7 proc., to teraz sięga 60–80 proc. I to nie w warunkach poligonowych, ale w rzeczywistych działaniach. Takie systemy jak polski Grom czy nowszy Piorun, najnowsze odmiany amerykańskich Stingerów, ale też i rosyjskie Werby są po prostu bezbłędne. No i co najważniejsze, wojska mają ich zatrzęsienie.

Ale nie tylko o to chodzi. Okazuje się, że amerykański NASAMS, niemiecki Iris-T czy rosyjski Pancyr potrafią trafić w śmigłowiec z odległości do 10 km, nawet gdy leci on tuż nad ziemią. Dlatego dziś śmigłowce nie podchodzą do linii frontu bliżej niż na 3–5 km, a są w stanie w coś precyzyjnie trafić, gdy mają rakiety o zasięgu ponad 6–8 km, takie jak rosyjskie LMUR, w których podaje się zasięg do 15 km, ale praktycznie nie przekracza on 10, może czasem 12. Dzięki temu używające je Mi-28N czasem odważą się zbliżyć na te 5 km do ukraińskich wojsk i strzelić w coś z LMUR-a. I bywa, że trafiają, choć jest to raczej skradanie się, atak i ucieczka niż walka jak równy z równym.

Czytaj także: Rosja traci śmigłowce bojowe, Ukraińcy o apacze nie proszą. Co przegapiliśmy?

Dlatego efekty działań śmigłowców są rozczarowujące. A przecież na polu walki zagrażają im nie tylko rakiety przeciwlotnicze. Masowe używanie dronów przywróciło do łask stare dobre działa przeciwlotnicze. Wojska wytargały na front sporo ciężkich karabinów maszynowych na podstawach do prowadzenia ognia przeciwlotniczego, a w dodatku pojawiły się całkiem nowe artyleryjskie zestawy przeciwlotnicze, jak np. niemiecki Skynex, w wersji holowanej lub samobieżnej na ciężarówce. Dzięki nowoczesnemu systemowi celowniczemu Skynex trafia bez pudła nawet w niewielki dron. Śmigłowiec to dla niego pestka, a kaliber 35 mm gwarantuje takie uszkodzenie wiropłata, że ten nie jest w stanie kontynuować lotu.

Tania alternatywa – amunicja krążąca

Oczywiście można śmigłowce wyposażać w coraz to nowe systemy zakłócające, można je szpikować różnymi dodatkowymi systemami. Ale Polska np. kupuje 96 śmigłowców AH-64E w cenie ponad 100 mln dol. za sztukę. A gdyby tak jeszcze je doposażyć w nowe systemy zakłócające?

Tymczasem drony Mavic kosztują po 2 tys. dol. za jeden, drony wytwarzane w Ukrainie na potrzeby wojska w setkach tysięcy jeszcze mniej. Profesjonalna amunicja krążąca, taka jak polski Warmate czy amerykański Switchblade, kosztuje 10–15 tys. dol. za sztukę. Na froncie jest ich wszędzie zatrzęsienie. Żaden kierunek nie wymaga szybkiego wzmocnienia systemami przeciwpancernymi, a jeśli by wymagał, to przerzut grup z amunicją krążącą i stacjami kierowania może być łatwo realizowany śmigłowcami transportowymi. Które zostawią je 5 km od linii frontu i odlecą. Resztę zrobią owe grupy z dronami, które niosą masowe zniszczenie. To właśnie drony i bardziej profesjonalna amunicja krążąca masakrują rosyjskie wojska, to one odpowiadają za największe straty, sięgające nawet 40 proc. wszystkich.

Czytaj także: Apacze nadciągają

Dlatego wypada postawić pytanie, czy w świetle tych doświadczeń nadal powinniśmy kupować 96 śmigłowców Apache za 10 mld dol.? Ile zapłacimy za wyszkolenie ich załóg, za zbudowanie dla nich bazy logistycznej? A może nie potrzeba nam aż tylu śmigłowców szturmowych? Te zawsze jakieś tam zastosowanie na polu walki mają, czy to do eskortowania śmigłowców transportowych czy ewakuacji medycznej, do rozpoznania dróg przemarszu czy do niszczenia grup specjalnych na naszych własnych tyłach. Oczywiście decyzję należy podjąć po dokładnych analizach doświadczeń oraz symulacjach komputerowych pola walki i przy uwzględnieniu uwarunkowań związanych z tymi możliwościami NATO, których Ukraina nie ma. Jak np. sieciocentryczne pole walki (pełna wymiana informacji między środkami walki) albo możliwości w zakresie obezwładniania obrony przeciwlotniczej.

Czytaj także: Źle, ale nie tragicznie. Kto ma lepsze drony: Ukraińcy czy Rosjanie?

Tak właśnie robią Koreańczycy z Południa: kupili już 36 AH-64E Apache Guardian, a teraz mają złożyć zamówienie na kolejne 36. Uzyskali już zgodę Kongresu na ten zakup, ale teraz się zastanawiają, czy w ogóle tę transakcje finalizować. W Korei rozmawia się o tym, by te środki przekierować na zakup dużej liczby dronów i przeszkoleniu w ich użyciu wielu żołnierzy. W świetle ukraińskich doświadczeń wydaje się, że to racjonalne posunięcie. Szkoda tylko, że niemożliwe u nas, bowiem próba zmniejszenia liczby kupowanych śmigłowców od razu spotka się z wściekłą krytyką tych, którzy będą twierdzić, że rezygnuje się z dozbrojenia armii. I tak dyskurs polityczny może u nas przeważyć nad zdrowym rozsądkiem.