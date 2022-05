Biuro nowych czasów

Zamiast zmuszać pracowników do powrotu z pracy zdalnej, lepiej pokazać im biura po liftingu, w których nie brakuje wygodnych i bezpiecznych miejsc spotkań, a nawet stref relaksu.

Chociaż od kwietnia Covid-19 jest w Polsce traktowany w zasadzie jak grypa, nie oznacza to powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii. Nie chodzi tylko o wątpliwości co do dalszej ewolucji niebezpiecznego wirusa, ale też o doświadczenia – zarówno pozytywne, jak i negatywne – ostatnich dwóch lat. Wiemy, że nie ma jednej idealnej odpowiedzi na pytanie o pracę zdalną. Z pewnością pozostanie ona istotnym elementem dla wielu firm i pracowników, ale równocześnie tezy o końcu biur są zdecydowanie przedwczesne.