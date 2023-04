Wybór na wiele lat

Dobór okien to zadanie trudne, przy którym warto zasięgnąć porady fachowców. Tym bardziej że na rynku pojawia się wiele nowości pozwalających łączyć imponujące efekty wizualne z dobrą izolacyjnością.

Wraz ze wzrostem wydatków na ogrzewanie większą uwagę musimy poświęcić oknom. Wybór odpowiedniego produktu ma ogromny wpływ na komfort mieszkania i wysokość rachunków. Tym bardziej jeśli nowe okna będą nam potem służyć przez następne 20–30 lat. Moda na duże przeszklenia dodatkowo zwiększyła rolę okien w domach, ale też wzrósł ich wpływ na bilans energetyczny całego budynku. To bowiem przez duże okna możemy tracić więcej ciepła zimą, za to latem wnętrze jest bardziej zagrożone nadmiernym nagrzewaniem. Na szczęście razem ze zwiększaniem się średniej powierzchni okna następuje też istotny postęp technologiczny. Dzięki niemu nieustannie poprawiają się parametry energetyczne, czyli mówiąc prościej: okna działają lepiej niż kiedyś jako izolator pomiędzy wnętrzem a otoczeniem. W ten sposób zmniejsza się ubytek ciepła zimą, gdy temperatura w domu jest zdecydowanie wyższa niż na zewnątrz, za to latem możemy ograniczyć wpływ intensywnego promieniowania słonecznego i zmniejszyć potrzebę używania klimatyzacji.

Wybierając okna, warto porównywać oferty różnych producentów i zwracać uwagę na innowacyjne rozwiązania. Bezcenny jest kontakt z dobrym doradcą, bo przecież jako klienci rzadko dysponujemy wystarczającą wiedzą. – W OKNOPLAST najwyższa jakość oznacza nie tylko produkty „szyte na miarę”, które są skrojone idealnie pod potrzeby klientów. To także eksperci prowadzący klienta przez cały proces zakupu, od wyboru produktu, przez dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze 2023. Nasi fachowcy w rzetelny i zrozumiały sposób odpowiedzą na pytania, wyjaśnią wszystkie zagadnienia i zadbają o to, by klienci czuli satysfakcję. Nowe okna wybieramy raz, góra dwa razy w życiu, to bardzo ważna decyzja, dlatego warto zaufać blisko trzydziestoletniemu doświadczeniu OKNOPLAST – mówi Tomasz Radecki, dyrektor handlowy Grupy OKNOPLAST.