Góra też musi oddychać

Odpowiednie pokrycie dachowe ma zabezpieczyć budynek i nadać mu spójny charakter, ale nie można zapomnieć o właściwej wentylacji i efektywnym systemie rynnowym.

Dach to jeden z najważniejszych, ale równocześnie najbardziej wrażliwych elementów domu. Dokonując wyboru pokrycia dachowego, trzeba kierować się zarówno własnymi upodobaniami (efekt wizualny może być oszałamiający, ale również rozczarowujący), jak i parametrami technicznymi. Jednak ważne jest także to, czego nie widać. Dach musi być odporny nie tylko na czynniki atmosferyczne, ale też mechaniczne. Ponadto powinien zatrzymać jak najwięcej ciepła wewnątrz domu i równocześnie odprowadzać wilgoć. Ważne jest zatem nie tylko pokrycie dachowe, ale również odpowiednia wentylacja. To element mniej spektakularny, lecz niezmiernie istotny podczas wieloletniej eksploatacji.

Dach składa się nie tylko z pokrycia i więźby. Niezbędne są również warstwy paroizolacyjna, termoizolacyjna i paroszczelna. Nawet najlepszej jakości materiały budowlane nie zapewnią trwałości, szczelności i bezpieczeństwa, jeśli przepływ powietrza, dzięki któremu usuwany jest nadmiar wilgoci, zostanie zakłócony. Gdy na przykład wełna mineralna (materiał najczęściej stosowany do ocieplenia dachu) zostaje zawilgocona, traci ona swoje właściwości. Wówczas dom zdecydowanie szybciej oddaje cenne ciepło, a zatem mocno rosną i tak przecież bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie.

Dzisiaj każdy inwestor pamięta o odpowiedniej izolacji domu – to jeden z najważniejszych parametrów budynków. Rzadziej myślimy o właściwej wentylacji dachu, chociaż jest ona równie istotna. Nie chodzi oczywiście o to, żeby powietrze w sposób niekontrolowany dostawało się pod pokrycie dachowe. Odpowiednio dobrany system wentylacyjny ma za zadanie chronić dom przed przeciekaniem i zawilgoceniem ścian, a także zniszczeniem warstwy ocieplenia budynku. Musi więc odprowadzać parę wodną, zanim ta zacznie się wykraplać. Z tego powodu między blachodachówką a membraną wstępnego krycia należy pozostawić szczeliny wentylacyjne.