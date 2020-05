W filmie Latkowskiego jedno uproszczenie pogania kolejne

Gdzie jest siedlisko pedofilii? W Gdańsku. Kto ją wspiera? Telewizja TVN. I celebryci – Borys Szyc, Kuba Wojewódzki, Natalia Siwiec i Blanka Lipińska. Jakimś cudem zabrakło na tej liście Kazika Staszewskiego. Dlatego że nie bywa na imprezach w klubach?

W dwa dni po projekcji drugiej części filmu braci Sekielskich o pedofilii w Kościele telewizja publiczna odtrąbiła swoje własne Wielkie Wydarzenie: premierę filmu Sylwestra Latkowskiego – poświęconego pedofilii wśród celebrytów. A konkretnie, jak się okazało, Zatoce Sztuki i Krystianowi W., jej szefowi, dopuszczającemu się gwałtów lub wykorzystywania seksualnego nastolatek.

65 zarzutów dla Krystiana W.

Historia zaczyna się w pierwszej połowie lat 2000, a kończy w 2015 r. na zeznaniach składanych w prokuraturze przez ofiary przemocy seksualnej po śmierci 14-letniej Anais. Dziewczynka popełniła samobójstwo, rzucając się pod pociąg, i wszystko wskazuje, że była też ofiarą gwałtu. Po jej śmierci – i po bardzo wielu materiałach medialnych – śledztwo w sprawie przestępstw seksualnych w Zatoce przyspieszyło. Krystianowi W. postawiono 65 zarzutów, sprawa się toczy. Oskarżenia doczekał też jego szef Marcin T., a Piotr Głuchowski z „Gazety Wyborczej” wydał głośną książkę „Zatoka Świń”, opartą na własnym śledztwie dziennikarskim i cyklu reportaży, które wraz z Bożeną Aksamit publikował w „Gazecie Wyborczej”.

Reportaż Latkowskiego nie zawiera nic ponad to, co już napisano, i znacznie mniej niż na przykład książka Głuchowskiego. Niewiele różni się też od dziesiątków innych reportaży interwencyjnych, emitowanych bez celebry w późnych godzinach wieczornych, w cyklu „przypominamy stare, wciąż niezakończone sprawy”. A jednak po emisji w najlepszym czasie antenowym kolejną godzinę poświęcono na komentarze. Mówiono o „szczególnej odwadze autora” (wiceminister sprawiedliwości oraz szef „Super Expressu”), „konieczności rozliczenia środowiska celebryckiego” (dziennikarka „W Sieci”) i zaawansowaniu wymiaru sprawiedliwości w zwalczanie pedofilii za rządów PiS. „Dlaczego to jest tak, że nagłaśnia się tylko pedofilię w Kościele” – retorycznie zapytał prowadzący debatę Michał Adamczyk. „Tym bardziej że wśród księży to są sprawy jednostkowe, a tu mamy cały pedofilski przemysł” – podchwyciła komentująca dziennikarka, żeby widzowie, którzy jeszcze nie pojęli w czym rzecz, mieli jasność.

Uwaga na celebrytów

Na szczególny podziw zasługuje zręczność, z jaką w opowieść wpleciono nazwę Gdańska, miasta Donalda Tuska, z którym to miastem szef PiS Jarosław Kaczyński od lat prowadzi swoistą wojnę (klub, niestety, mieści się w Sopocie), markę TVN, a nawet tytuł „Polityka” (reżyser, wobec którego przed wielu laty wysuwano zarzuty pedofilii, przestał być autorem felietonów, co przypomniano widzom, sugerując, że „Polityka” „coś wiedziała i się przestraszyła”). Wreszcie – nazwiska celebrytów.



Gdy ujawniono sprawę przemocy seksualnej w Zatoce, a losy samego klubu się ważyły, niektórzy z nich udzielili mu poparcia, nawołując, by badając wątki kryminalne, nie niszczyć samego miejsca, wspierającego kulturę nad morzem. Dziesiątki popularnych osób udostępniły wówczas swoje zdjęcia z hasztagiem „wspieram Zatokę”. Na potrzeby reportażu wybrano kilka z nich. Sugerowano, że Krystian W. to płotka, a za „przemysłem pedofilskim w Gdańsku” stoją większe nazwiska celebrytów. I to na nich trzeba dziś skupić uwagę. A nie na Kościele.

Sprawiedliwość dla ofiar

Całe przedsięwzięcie można by uznać za wydarzenie rangi pasków w „Wiadomościach”, tyle że za wojenką polityków stoi realny i wciąż żywy w Polsce problem – zamiatania przestępstw seksualnych pod dywan. W czasie, gdy prokuratura wzięła się do sprawy Krystiana W., przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu toczyła się inna – nastolatki zbiorowo zgwałconej przez synów lokalnego establishmentu. W tym śledztwie złamano chyba wszystkie zasady, a sposób, w jaki zbierano materiał, był niewiele mniej brutalny niż sam gwałt. Ani dziewczynka, ani jej matka sprawiedliwości się nie doczekały. Polski rząd zaproponował ugodę, a Strasburg, o dziwo, się zgodził. Nalegał sędzia z Polski Krzysztof Wojtyczek, znany z bliskich partii rządzącej sympatii i konserwatywnego światopoglądu. Za plecami dziewczynki zarządzono odszkodowanie w wysokości 10 tys. euro, ale odebrano jej szansę na satysfakcję z wygranej.



Rząd polski w owym porozumieniu zobowiązał się na przyszłość lepiej chronić ofiary przestępstw seksualnych i traktować owe sprawy poważniej niż do tej pory. Z doświadczeń organizacji zajmujących się wspieraniem ofiar wynika, że wiele się nie zmieniło. Chyba że uwzględnić czas antenowy w TVP. Przeznaczony na propagandę. Kosztem ofiar.