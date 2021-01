Śmierć w Plymouth pośród jazgotu ignorantów

Bardzo mi przykro, że pan Sławomir z Plymouth nie żyje, a jeszcze bardziej jest mi przykro, że jego nieszczęście zostało cynicznie wykorzystane w politycznej hucpie.

Pan Sławomir, który stracił przytomność po zawale serca i od kilku tygodni przebywał w stanie wegetatywnym w szpitalu w brytyjskim Plymouth, 27 stycznia zmarł. Tym samym zakończyła się batalia polskich władz o sprowadzenie go do kraju i umieszczenie w olsztyńskiej klinice „Budzik”, specjalizującej się w wybudzaniu osób ze stanów komatycznych. Chory zdążył otrzymać przed śmiercią polski paszport dyplomatyczny, a także wyrok sądowy ubezwłasnowolniający go w taki sposób, aby protesty jego żony przeciwko tym staraniom były nieskuteczne, a transport „dyplomaty” do Polski nieunikniony.