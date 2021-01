Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Jaki mają sens?

Krzysztof Szczerski nie jest już szefem prezydenckiego gabinetu, ma za to stworzyć w Pałacu „dyplomatyczne BBN”. Kancelaria zyskała też nowego wiceszefa, a ten odwołany został społecznym doradcą głowy państwa. Czy prezydent obudził się z zimowego snu i wreszcie buduje znaczące zaplecze?

Andrzej Duda po nieudanej interwencji w sprawie zamknięcia stoków narciarskich przynajmniej do 17 stycznia nie może szusować. Po pięciu miesiącach od ponownego objęcia urzędu i po długiej świątecznej przerwie postanowił więc ogłosić przemeblowanie swojego zaplecza.

Ustanowił Krzysztofa Szczerskiego, dotychczasowego szefa gabinetu, swoim pełnomocnikiem do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. „Pan prezydent dzisiaj przy wręczeniu mi powołania wyraźnie powiedział, że idea jest taka, aby obok Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które realizuje specyficzne obowiązki prezydenta, jakie dotyczą zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i kwestii dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego, powstała druga wyspecjalizowana komórka w Kancelarii Prezydenta, która w sposób pełny będzie realizowała zadania wynikające z tego, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w relacjach międzynarodowych” – tłumaczył Szczerski. Dodał, że będzie budował taki „dyplomatyczny BBN”.

Szczerski ma ambicje

O tym, że Szczerski ma takie plany, pisaliśmy w „Polityce” już w październiku. Szczerski od dawna rozglądał się za pracą poza Pałacem. Kilka razy miał wprost powiedzieć Dudzie, że szuka czegoś innego. Stracił nadzieję, że uda mu się awansować na eksponowane stanowisko. Komisarza unijnego zgarnął mu sprzed nosa Janusz Wojciechowski. Nie udało się odejść na szefa MSZ ani na zastępcę szefa NATO. Tak kilka tygodni temu opowiadał o kondycji Szczerskiego nasz rozmówca: – Wciąż ubolewa nad tym, że mało kto dostrzega sukcesy prezydenta na arenie międzynarodowej, ale bądźmy realistami, to nie są jakieś sprawy na miarę Gruzji Kaczyńskiego czy wejścia Polski do UE czy NATO za Kwaśniewskiego. I dodaje, że prezydent przystał na pomysł Szczerskiego, bo przecież po skończeniu drugiej kadencji Duda musi gdzieś znaleźć miejsce także dla siebie.

Ambicji, by zawładnąć polską prawicą, prezydent nie ma, raczej myśli o karierze międzynarodowej. Biuro Polityki Międzynarodowej ma mu pomóc w budowaniu relacji z zagranicznymi partnerami. Nasz rozmówca zwraca uwagę, że BBN ma umocowanie ustawowe i jeśli Szczerski chce nadać swojemu nowemu biuru podobne znaczenie, to parlament musi mu uchwalić stosowną ustawę. Pytanie: czy Jarosław Kaczyński się na to zgodzi? Duda może zagrozić wetem do jakiejś ustawy i pewnie panowie się dogadają.

W ostatnich miesiącach prezydent nieszczególnie wykazywał zainteresowanie polityką zagraniczną. Oddał premierowi zarządzanie sprawami związanymi z kryzysem w Białorusi, nawet nie próbował się odzywać podczas negocjacji budżetowych z UE, nie wspominając już o spóźnionych gratulacjach dla nowego prezydenta USA, który pokonał przyjaciela Dudy – Donalda Trumpa. Z tym budowaniem dyplomatycznego BBN chodzi więc bardziej o osobiste ambicje profesora Krzysztofa Szczerskiego i budowanie relacji międzynarodowych, które pozwolą gdzieś wylądować Dudzie po skończonej kadencji. Nie ma w tym większego pomysłu na zagraniczną strategię tej prezydentury.

Szrot, uczeń Gosiewskiego, od porządku w papierach

Fotel szefa prezydenckiego gabinetu po Szczerskim zajmie Paweł Szrot. Prawnik politycznie od dawna związany z PiS i wierny Nowogrodzkiej. Był dyrektorem sekretariatu wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, kiedyś jednego z najbliższych współpracowników prezesa Kaczyńskiego. – Paweł był też wiele lat wicedyrektorem klubu parlamentarnego, a potem Beata Szydło wzięła go na zastępcę szefa kancelarii premiera. Jest bardzo poukładany, lubi porządek w papierach, prezydent będzie miał porządek w swoim gabinecie, wszystkie dokumenty i zaproszenia pod kontrolą – uważa nasz rozmówca. Mateusz Morawiecki przytrzymał Szrota w KPRM aż do października 2020, a potem oddał Dudzie do jego kancelarii.

Z noworocznych zmian na prezydenckim pokładzie warto odnotować też odejście Pawła Muchy, wiceszefa kancelarii. Wiadomo było, że jego degradacja to tylko kwestia czasu. Prezydent próbował już przy okazji rekonstrukcji w rządzie załatwić mu jakąś ministerialną posadę, ale główny gracz z Nowogrodzkiej nie uwzględnił tej prośby. Czym podpadł Mucha? Był twarzą kampanii promującej referendum konstytucyjne. Prezydent miał do niego pretensje, że zapewniał go, że na referendalne spotkania konsultacyjne przychodzą tłumy, a tak naprawdę przychodziło w porywach 40 osób. Wydał kilkaset tysięcy złotych na promocję referendum, co politycznie okazało się dość kosztowną porażką prezydenta.

Ćwik na wiceszefa kancelarii

Ostateczny wyrok na siebie Mucha podpisał w kampanii wyborczej, w marcu, kiedy jako osoba odpowiedzialna w Pałacu za ułaskawienia nie ochronił prezydenta przed podpisaniem ułaskawienia pedofila. Przez ten akt łaski Andrzej Duda miał spore wizerunkowe kłopoty. Na wiceszefa kancelarii prezydent awansował ministra nadzorującego Narodową Radę Rozwoju Pawła Ćwika. Zresztą Rada ta ma lada dzień przestać istnieć.

Piotr Ćwik dwa razy przegrał wybory na burmistrza Skawiny (małopolska), kilka razy przegrał mandat do Sejmu. Jest uznawany za człowieka Beaty Szydło, która mianowała go wojewodą małopolskim, ale Mateusz Morawiecki niedawno go odwołał. Wtedy Szydło wyprosiła u Dudy miejsce dla Ćwika w prezydenckiej kancelarii. Ze względu na wciąż jeszcze tlącą się sympatię do Szydło prezydent się zgodził, a tym chętniej, że przyjmując Ćwika, mógł dogryźć Morawieckiemu, pupilowi prezesa.

Jak czytać te nominacje?

Od teraz Ćwik będzie zastępcą szefowej kancelarii Grażyny Ignaczak-Bandych. Mówią o niej, że jako była dyrektorka Archiwów Państwowych uporządkuje Dudzie papiery i będzie pilnować, aby do mediów nie wyciekały te, które nie przynoszą prezydentowi popularności. Ani ona, ani Ćwik nie są znaczącymi politykami, a awansu tego ostatniego nie można odbierać w kategoriach wzmocnienia prezydenckiego zaplecza. Wiadomo, że Mucha musiał odejść, bo prezydent stracił do niego zaufanie, i padło na to, że zastąpi do Ćwik. Tylko tyle, nic więcej.

Jak czytać te nominacje? Nasi rozmówcy, ci całkiem dobrze zorientowani, twierdzą, że są przypadkowe i mało znaczące politycznie. A to dlatego, że prezydent nie jest zainteresowany budowaniem przyszłościowych sojuszy, wciąż nie ma strategii na drugą kadencję ani też pomysłu na zagospodarowanie swojego politycznego kapitału. Gdyby miał, budowałby poważne polityczne zaplecze.