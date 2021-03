Kościoły pozostaną otwarte. Jak się zrewanżują?

Kościołów zaostrzenia nie ominą, ale o zamknięciu nie ma mowy. To musi budzić wątpliwości. Rząd jednak znów zastosował wobec niego taryfę ulgową.

Nowa fala zakażeń, nowe obostrzenia. Gdy liczba zarejestrowanych infekcji (może być znacznie mniejsza niż w rzeczywistości) przekracza w ostatnich dniach 20 tys. dziennie, a liczba zgonów nie maleje, tylko się wypłaszcza, rząd przywraca surowszy reżim sanitarny w całej Polsce. Minister zdrowia nie wyklucza ponownego ogłoszenia całkowitego lockdownu.

A co z kościołami? Ich też zaostrzenia nie ominą, ale o zamknięciu nie ma mowy. To musi budzić wątpliwości, bo tylko zamknięcie kościołów wydaje się skutecznym środkiem zapobiegawczym. Zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z bardziej zaraźliwą, „brytyjską” odmianą koronawirusa.

Trzecia fala na Wielkanoc

Co konkretnie zaleca rząd?

• zasłanianie nosa i ust (wyłącznie maseczką!) – nie dotyczy sprawujących liturgię.

• odległość między wiernymi 1,5 m w kościele i na zewnątrz – nie dotyczy osób razem mieszkających i niesprawnych.

• w kościołach dodatkowo limit osób – maksymalnie jedna na 15 m kw.

A więc mamy zaostrzenie, a zarazem wyjęcie kościołów spod ogólnego zakazu funkcjonowania większości obiektów, gdzie gromadzą się ludzie. Trzeba przyznać, że dla Kościoła rzymskokatolickiego decyzja rządu zbiega się fatalnie ze świętami wielkanocnymi. Obostrzenia mają objąć okres od 20 marca do 9 kwietnia, z możliwością przedłużenia, jeśli obecna dynamika – trzecia fala pandemii – się utrzyma. Wówczas byłaby to fatalna wiadomość także dla polskich wyznawców prawosławia, drugiego co do liczebności chrześcijańskiego Kościoła w kraju. W jego kalendarzu liturgicznym Wielkanoc, najważniejsze święto religijne w Cerkwi, wypada 2 maja.

Czy Kościół ten przywilej wykorzysta?

Święta wielkanocne są bardzo popularne w naszym społeczeństwie, a dla osób głęboko wierzących bardzo ważne religijnie. Zapewne dlatego rząd zastosował tę taryfę ulgową. Politycznie też nie byłoby dla rządzących korzystne, gdyby nakazali kościoły zamknąć na cztery spusty. W sumie znów kompromis, odstający od ogólnych reguł, i podważenie spójności zaostrzeń. Episkopat nie zgłasza uwag, bo kompromis uwalnia go od wyzwania, jakim byłoby niezadowolenie mas wiernych.

Za ten swoisty przywilej Kościół powinien się zrewanżować, zachęcając wiernych do szczepienia się każdą dopuszczoną w Unii Europejskiej szczepionką i odrzucając wszelkie teorie spiskowe dotyczące pandemii. Bo niestety mamy przypadki księży antyszczepionkowców, na szczęście nieliczne. W innych krajach i w różnych konfesjach religijnych zresztą też, a to przecież szkodzi jak największej powszechności szczepienia przeciwko covidowi. Bo wierni mają często większe zaufanie do przywódców religijnych niż politycznych i kierują się w tej sprawie wskazaniami duchownych.

Czytaj też: Pandemia wybacza satrapom