Szczepionka to nie przywilej. Rząd nie wie, co czyni

Puszczenie szczepień „na żywioł”, czyli przyjęcie zasady kolejności zgłoszeń, z całą pewnością doprowadzi do większej liczby ofiar niż kontrolowanie kolejki do samego końca.

To bardzo ciężkie oskarżenie, lecz jako bioetyk czuję się w obowiązku powiedzieć to głośno: rząd przez swoją indolencję oraz całkowity brak intelektualnych i moralnych kompetencji niezbędnych do zarządzania kryzysem epidemicznym nie zdołał uniknąć tysięcy zgonów, których można było uniknąć.

Minister Dworczyk. Wcielenie ignorancji rządu

Długo by wymieniać zaniedbania i błędy popełnione przez władzę, a także decyzje, które nie miały podstawy naukowej, lecz tylko piarową.