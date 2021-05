„Byłam tylko zygotą”. Takiemu konkursowi patronuje resort Czarnka

Prace nie mogą zawierać treści drastycznych – głosi regulamin konkursu dla uczniów od dziesiątego roku życia. Wśród wyróżnionych jest plakat z kobietą, która mierzy z pistoletu we własny brzuch.

Jedni konkurs chwalą pod niebiosa, inni ostro protestują, jeszcze inni idą na przetrzymanie. „Już czwartoklasiści mają rysować rysunki na temat okropności aborcji, in vitro, eutanazji, bo jak wiadomo, dziesięć lat to jest według fanatyków religijnych odpowiedni wiek u dziecka do tego typu refleksji (a na pewno do prania mózgu)” – napisała na Twitterze warszawska radna Wiosny.

Dyrektorka dużej szkoły na zachodzie kraju: – Informację o konkursie puściłam w obieg dla świętego spokoju.