Założę się, że do wakacji w szkole nie wytrwamy

Jak nie chcę zostać sam w sali, muszę przestać stawiać oceny niedostateczne. Uczeń, któremu wstawiłem jedynkę, następnego dnia nie przyszedł do szkoły. Obawiam się, że do wakacji już go nie zobaczę.

Odkąd wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, czuję się, jakbym pracował z pistoletem przystawionym do głowy. Co chwila coś! Właśnie uczniowie zapytali, czy pojechałbym z nimi na kilkudniową wycieczkę. „Chyba upadliście na głowę! Nigdy w życiu! Nawet nie chcę o tym rozmawiać”. Nie zdążyłem odpalić komputera, a już wpada woźna i każe mi podać liczbę osób w sali.