„Moda na brzydotę”. O co chodzi w tej gorącej dyskusji? O bunt!

Miał być spokojny długi weekend, tymczasem media społecznościowe zapłonęły. Wszystko za sprawą postu Agnieszki Kaczorowskiej-Peli – tancerki, aktorki (znanej z roli Bożenki w „Klanie”) i influencerki, która na swoim Instagramie zgromadziła niemal 400 tys. obserwatorów.

Cóż takiego Kaczorowska napisała? W swoim sobotnim poście odniosła się do panującej jej zdaniem „mody na brzydotę”. Celebrytce, która sama siebie nazywa „estetką”, nie podoba się, gdy ktoś próbuje w sieci „na siłę robić z siebie »taką zwyczajną« zamiast »wyjątkową i niepowtarzalną«”. Zastanawia się, „po co być »zmęczoną« i w tym taką »prawdziwą«, jak można koncentrować się na swojej sile?”.

Wywód jest długi, a konkluzja taka: „W świecie Instagrama również zapanowała na niektórych profilach moda na brzydotę. I nie podoba mi się to, bo liderzy, osoby z kontami o największych zasięgach, powinny motywować i zachęcać do rozwoju i wzrastania. Mówię i piszę o tym, że nie zawsze wszystko jest kolorowe, że przede wszystkim trzeba samemu wziąć kredki i sobie to życie pokolorować. (...) Koncentracja na pozytywach, na wdzięczności za wszystko, co dobre i PIĘKNE właśnie, jest tym, co pozwoli Ci iść na szczyt, a nie siedzieć w Twoim lub czyimś błotku”.

Człowiek do retuszu

Ten długi motywacyjny wywód niemal od razu spotkał się z całą masą odpowiedzi. Wiele osób prowadzących różne konta zauważyło, że moda na pokazywanie naturalności w social mediach w końcu wyrwała je z przekonania, że muszą być idealne, szczupłe, z prostymi włosami, idealnym zgryzem i zawsze uporządkowanymi sprawami życiowymi. Choć wśród komentarzy pojawiło się wiele głosów poparcia dla Kaczorowskiej, to jednak krytyka wpisu wyszła daleko poza krąg jej obserwatorów.

Tak mocny sprzeciw w social mediach dowodzi, że Kaczorowska nie zauważyła, jak bardzo zmienił się świat, w którym żyje. Jeszcze kilka lat temu jej nawoływanie do ciągłej pracy nad sobą, szukania pozytywów w każdym aspekcie życia, pokazywania tylko tego, co dobre, padłoby na podatny grunt. Na tworzeniu idealnej wizji siebie i tego, co się wokół nas dzieje, urosło przez lata niejedno instagramowe konto. Tylko że w pewnym momencie gonienie za perfekcją okazało się zbyt męczące i szkodliwe. Coraz więcej osób, zwłaszcza kobiet, zaczęło się buntować. Ile razy można retuszować zdjęcie, udawać, że dziecko nigdy nie zrobiło bałaganu, a każdy obiad wygląda jak z trzygwiazdkowej knajpy?

Obecna „moda na brzydotę” to w istocie próba wyrwania się z tego motywacyjnego zamkniętego kręgu, w którym człowiek jest tylko projektem do ciągłej poprawy, zanim zostanie pokazany światu. Bo przecież Kaczorowskiej nie chodzi jedynie o fizyczne piękno, chodzi o to, by prezentować tylko sukces, żyć w wyidealizowanej rzeczywistości złożonej z perfekcyjnych kadrów i pozytywnych przekazów. Na nic innego miejsca nie ma. Zgodnie z zasadą „fake it till you make it” należy tak długo udawać, że wszystko jest wspaniale, aż sami w to uwierzymy.

„Moda na brzydotę” kontra kapitalizm

Problem w tym, że taki pozytywny przekaz – dostrzegający jedynie urodę życia – coraz mniej do świata pasuje. Ludzie są zmęczeni ciągłym udawaniem, poprawianiem, tym, że są nie dość dobrzy. Wyidealizowana wizja macierzyństwa nie wytrzymuje zestawienia z codziennością, bo dzieci nie chcą się bawić w białych pokojach z delikatnymi szarymi akcentami. Albo, co gorsza, chcą się bawić, ale po bieli już nic nie zostaje. Podróże do ciepłych krajów nie wyglądają tak samo jak pobyt w domu wczasowym nad polskim morzem. Inspirująca praca dająca satysfakcję nie zgrywa się z bólem poniedziałkowego powrotu do biura.

Bo warto sobie zdać sprawę, że cała ta dyskusja o pięknie i brzydocie ma wymiar ekonomiczny. Influencerki takie jak Kaczorowska wspaniale napędzają rynek kosmetyków, medycyny estetycznej, wyjazdów zagranicznych, programów do edycji zdjęć, kursów, które mają pomóc stać się tą najlepszą wersją siebie. A na końcu, jeśli wydamy na nasze życie odpowiednio dużo pieniędzy, będziemy cieszyć się opinią ładnych ludzi sukcesu, którzy wszystko zawdzięczają sobie.

Tak, owa „moda na brzydotę” jest też wyrazem sprzeciwu wobec mechanizmów kapitalizmu. Zwłaszcza coraz więcej kobiet zdaje sobie sprawę, że na każdą ich wadę (nawet wyimaginowaną) jest na rynku odpowiednie remedium. W istocie nikt tu nie normalizuje brzydoty, raczej sprzeciwia się tej stawianej coraz wyżej poprzeczce, której nie sposób doskoczyć, nie tracąc po drodze poczucia własnej wartości. Choć oglądanie ładnych zdjęć na Instagramie jest dla wielu osób przyjemną rozrywką, to próba przełożenia tej estetyki na własne życie staje się koszmarem. Bo nikt nie jest tak idealny jak celebryci na zdjęciach w social mediach.

Moda na morderczą doskonałość

Nie da się ukryć, że z punktu widzenia mechanizmów działania social mediów trend promujący normalność i codzienność jest niebezpieczny. Przez lata idealni influencerzy podsuwali swym odbiorcom produkty, które miały im dać równie wspaniałe i perfekcyjne życie. Przez lata karmiono ich wizją sukcesu dostępnego dla każdego, kto tylko odważy się poświęcić wszystko i nad sobą popracuje.

Wizja, że coraz więcej osób mówi „nie”, nie chce ani nic sprzedawać, ani kupować, dążyć do sukcesu za wszelką cenę, za to godzi się na niedoskonałości, jest zagrożeniem dla całego modelu biznesowego. Bo co to ma znaczyć, że nie zrobimy sobie depilacji nóg, nie wykupimy kremu na cellulit i nie zapiszemy się na kurs „Jak zarobić milion w dziesięciu krokach?”. To nie tyle moda, ile bunt! Dla wielu osób wręcz istna rewolucja w myśleniu o swoim ciele, życiu i, co najważniejsze, o swojej wartości.

Instagramowe konto Agnieszki Kaczorowskiej jest pełne idealnych, upozowanych zdjęć pięknej młodej matki, która zawsze ma siłę uśmiechnąć się do zdjęcia. Włosy są idealnie ułożone, makijaż nigdy się nie rozmazuje, ubrania doskonale układają się na sylwetce. To świat, w którym nie ma miejsca na słabości, na codzienność, na to, by choć do jednego kadru wdarła się niedoskonałość. I być może tego najbardziej nie rozumie celebrytka: kiedy jej przeszkadza owa „moda na brzydotę”, to coraz więcej osób czuje zmęczenie. Zmęczenie „modą na morderczą doskonałość”.

