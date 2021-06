Po pokazowej rozprawie, gdy dyrektora XXX LO w Warszawie wywalą już na zbity pysk, nauczyciele będą się w kolejce ustawiać, aby ich zakneblowano. Tyrańskie prawo PiS-u: zastraszyć.

Kiedy w latach 90. XX w., niedługo po upadku komunizmu, zacząłem pracę w szkole, zaskoczyła mnie milcząca obojętność wielu starszych nauczycieli. Nie odzywali się na posiedzeniach rady pedagogicznej, nie mieli własnego zdania, jakby nic ich nie obchodziło. Swoją aktywność ograniczali do podniesienia ręki podczas głosowania. Zawsze byli za, popierali to, czego chciała władza. Tłumaczyliśmy, że to skutek życia w systemie totalitarnym.