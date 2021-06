Kontrabanda pod płaszczykiem. Kanon lektur i inne reformy Czarnka

Wewnętrzny kurator w głowie nauczyciela może powodować, że zacznie się on zastanawiać, czy wypowiedzieć zdanie: „poezja Karola Wojtyły nie jest tak dobra jak poezja Zbigniewa Herberta” – mówi prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiada zamiany na liście lektur, ma być więcej Jana Pawła II, Zofii Kossak-Szczuckiej, a znikają m.in. Tadeusz Konwicki czy Rafał Kosik. Co pan na to?

RYSZARD KOZIOŁEK: – Mnie to nawet nieco wzrusza, ponieważ w tym konserwatywno-prawicowym podejściu do literatury ujawnia się niezmienna wiara w siłę słowa pisanego. Podzielam tę wiarę, ale jej szerzenie wymaga ciężkiej pracy, którą wykonują pisarze, nauczyciele, krytycy i badacze, a i tak jej skutki są niezadowalające, co obrazuje wieloletnia stagnacja niskich wyników czytelnictwa w Polsce.