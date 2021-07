Konie z Morskiego Oka będą cierpieć bardziej. Hybrydy nie pomogą

Najnowszy pomysł dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymona Ziobrowskiego, czyli zastąpienie klasycznego fasiąga wozem hybrydowym, raczej nie zakończy sporu o konie wożące turystów do Morskiego Oka.

Na razie jedna hybryda będzie kursować między Palenicą Białczańską a Włosienicą. Jeżeli sprawdzi się przez całe lato, TPN podejmie decyzję o produkcji kolejnych pojazdów. Organizacje broniące praw zwierząt, na czele z fundacją Viva! i Tatrzańskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, które od początku zajmują się sprawą koni, są wozom hybrydowym przeciwne. Z badań opinii publicznej wynika, że 68 proc. Polek i Polaków chce likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka. Pod petycją o wycofanie go podpisało się 100 tys. osób.

Konie i tak będą cierpiały

Po pierwsze dlatego, że to furman decyduje o tym, ile wspomagania elektrycznego koniom dać. – A im wyższy poziom wspomagania, tym więcej prądu zużywa hybryda. I nie ma żadnej gwarancji, że furmani nie będą na tym wspomaganiu oszczędzać – tłumaczy Anna Plaszczyk z fundacji Viva!. Ma doświadczenie z fiakrami: przy komisyjnym ważeniu wozów wyjmowali koła zapasowe, siano, co tylko się dało, żeby waga była niższa. Po drugim ważeniu do ciężaru fasiąga trzeba było dorzucić ćwierć tony.

Po drugie, z baterią i silnikiem wóz jest cięższy o 500 kg. Jeśli silniki i baterie nie wytrzymają albo woźnica nie da wystarczającego wspomagania, konie będą musiały ciągnąć dodatkowy ciężar. – Dotychczas było to przeciążenie na poziomie około tony, w przypadku hybrydy wzrośnie do półtorej i konie będą cierpiały jeszcze bardziej – tłumaczy Anna Plaszczyk.

Po trzecie, mechanizm działania hybrydy został opracowany na podstawie błędnych obliczeń. Dr hab. Ryszard Kolstrung z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na zlecenie TPN badał, czy konie na trasie do Morskiego Oka pracują ponad siły. Stwierdził, że wykorzystują średnio 152 proc. swojej normalnej siły pociągowej, zatem jest to praca na poziomie ciężkim, lecz nie przeciążająca. Przekroczenie o 52 proc. jest bowiem rekompensowane przerwami w ciągu dnia. – I do tych obliczeń dostosowano mechanizm działania hybrydy – mówi Plaszczyk. – A błędy w obliczeniach hipologa potwierdził biegły sądowy w opinii sporządzonej na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

Płonący wóz z pasażerami

Po czwarte wreszcie, dotychczasowe doświadczenia z hybrydami nie są zachęcające. Pojazdy elektryczne były testowane po raz pierwszy na trasie w 2014 r. Wtedy eksperci stwierdzili, że silnik elektryczny i jego baterie nie poradzą sobie z wyjątkowo trudnymi warunkami klimatycznymi na trasie, z tego powodu zrezygnowano z transportu alternatywnego, tj. niewykorzystującego zwierząt. W 2018 r. powstał pierwszy prototyp wodzu hybrydowego, ogłaszany jako sukces Tatrzańskiego Parku Narodowego, który spłonął podczas ładowania baterii.

Viva! i Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami nie brały udziału w testach pojazdu hybrydowego. Być może dlatego są pełne obaw. – Podczas drogi w dół, kiedy konie są spychane z ogromną prędkością przez prawie trzytonowy skład, produkowana jest duża ilość prądu, którym ładują się baterie – tłumaczy Anna Plaszczyk. – Bezpieczniki tego nie wytrzymują i wyłączają mechanizm, który wspomaga też hamowanie. Urządzenie przestaje się ładować, ale prądnica wciąż działa. W tej sytuacji przy ogromnej prędkości może dojść do zapalenia się mechanizmu. Nawet nie chcę sobie wyobrażać płonącego wozu z pasażerami, przed którym próbują uciec zaprzężone do niego konie. Rozumiem też, że pracownicy parku są przyrodnikami, a nie mechanikami, i nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji.

Organizacje od lat domagają się likwidacji konnego transportu. A furmani bronią zarobku. Podobnie TPN, któremu płacą za postój w Palenicy Białczańskiej i Włosienicy, co jest niebagatelną kwotą w budżecie.

Po morderczej pracy trafiają do rzeźni

W Morskim Oku pracuje ok. 300 koni. Nie trzeba eksperta, by stwierdzić, że nie wyglądają kwitnąco. Przerażająco krótki jest czas ich eksploatacji. Średnio po dwóch latach (zamiast normalnych siedmiu–ośmiu) są wycofywane z trasy i, zdaniem obrońców zwierząt z fundacji Viva! i Tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, najczęściej trafiają do rzeźni. Chyba że uda się je wykupić. Obie organizacje oskarżają góralskich fiakrów o przeciążanie koni, czyli ustawowe znęcanie się nad zwierzętami, i od kilku lat walczą, by przewozów do Morskiego Oka po prostu zakazać.

Na ostro zaczęło się w 2009 r., gdy na Włosienicy w trasie pod górę umarł sześcioletni koń Jordek. Jeden z turystów nagrał jego agonię i opublikował film w internecie. Rozpętała się burza, ale jedynym jej efektem było zorganizowanie przez TPN komisyjnych badań weterynaryjnych, które miały weryfikować stan zdrowia koni przed sezonem letnim. Od tamtej pory przeglądy zdrowia są regularne, tylko w zeszłym roku, z powodu pandemii, badania się nie odbyły.

Działacze organizacji zaczęli analizować dane Polskiego Związku Hodowców Koni i odkryli przerażające statystyki. W ciągu półtora roku, od stycznia 2012 do połowy czerwca 2013 r., do rzeźni trafiły 44 konie pracujące na trasie do Morskiego Oka, w tym zaledwie cztero- i pięcioletnie. Trzy padły, dwa w sierpniu, czyli w szczycie sezonu. Łącznie straciło życie 20 proc. zwierząt pracujących na drodze do Morskiego Oka, czyli niemal co piąty koń. Średni czas pracy koni zabitych w rzeźni wynosił 10,8 miesiąca. Średni czas pracy zwierząt wycofywanych z trasy skrócił się z 28 miesięcy w 2013 r. do 20 miesięcy w 2014. Zapewne górale szybciej wymieniali zwierzęta, wiedząc, że nie przeszłyby kontrolnych badań.

Ile koń może uciągnąć

W tym czasie naukowcy ważyli komisyjnie wozy i konie, ustalali kąt nachylenia trasy, sprawdzali zakręty i zastanawiali się, czy zwierzęta ciągnące wyładowane ceprami fasiągi pracują na miarę możliwości, jak twierdzą fiakrzy, czy jednak ponad siły. Dr Kolstrung twierdził, że do pociągnięcia wozu w zupełności wystarczą cztery konie mechaniczne, czyli dwa góralskie, w typie śląskim, pospieszno-roboczym, najlepszej rasy pociągowej w Polsce. Zatem Anna Plaszczyk z Vivy! zaproponowała na posiedzeniu parlamentarnego Klubu Przyjaciół Zwierząt (bo dyskusja toczyła się już nie tylko na spotkaniach organizowanych przez dyrekcję TPN i w internecie, ale i w Sejmie), żeby do wozu zaprząc kosiarkę samobieżną o mocy 4 KM i zobaczyć, czy da radę ciągnąć fasiąg.

Tego eksperymentu nie przeprowadzono, za to dr Kolstrung sam osobiście pociągnął wóz (oczywiście pusty i po płaskim), o czym opowiedział szczegółowo parlamentarzystom, którym chciał wytłumaczyć, na czym polega praca konia. Mógł to zrobić bez wysiłku, hipolog waży 60 kg, a do ruszenia wozu z miejsca wystarczy 40. To jego ekspertyzę zakwestionował później biegły powołany przez prokuraturę.

Druga ekspertyza, autorstwa dr. inż. Władysława Pewcy, emerytowanego pracownika Instytutu Energetyki, stwierdzała, że konie wykorzystują od 120 do 180 proc. swojej siły pociągowej, na zakrętach jeszcze o 10–15 proc. więcej, a na najbardziej stromych odcinkach trasy pracują na poziomie 300 proc. normalnej siły uciągu. Dyrektor TPN miał w planach zamówienie niezależnej analizy u naukowców z Wiednia, ale nigdy do tego nie doszło. Dalej regulamin przewozów konnych oparty jest na wyliczeniach dr. Kolstrunga, który zasugerował zmniejszenie liczby osób na wozie do 12. I tak się stało, ale TPN dorzucił do tego piątkę dzieci i bagaże.

Potem okazało się, że obie ekspertyzy opierały się na zaniżonej wadze wozów, a więc przeciążenie koni jest jeszcze większe. Beata Czerska, prezes TTOnZ i inżynier elektryk o specjalności automatyka i metrologia, dokonała obliczeń z poprawną wagą wozu i wagą pasażerów sprawdzoną w dniu pomiarów. Okazało się, że zwierzęta ciągną na górę ładunek cięższy od ich sił normalnych i o prawie tonę przewyższający ich siłę pociągową. Fundacja Viva! wezwała wówczas starostę tatrzańskiego do wydania zakazu wjazdu wozów konnych na trasę do Morskiego Oka. Tak się jednak nie stało. Prokuratura rejonowa, do której Viva! złożyła zawiadomienie o znęcaniu się fiakrów nad końmi, przekazała sprawę do okręgowej w Kielcach, a ta umorzyła postępowanie. Podobno wozy mają być jeszcze raz ważone.

Tymczasem już w 2003 r. Jan Gąsienica Roj pisał: „Na Palenicy Białczańskiej od wielu lat konie padają ze zmęczenia na drodze. Jest to chyba jedyny park narodowy na świecie, gdzie zwierzęta są zamęczane pracą na śmierć”.