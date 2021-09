Czy młodzież ten nacisk wytrzyma? Na razie wygląda na to, że wciskanie papieża kolanem absolutnie wszędzie prowadzi do efektu odwrotnego do zamierzonego.

Od dłuższego czasu krąży po sieci mem nawiązujący do słynnego serialu „Czarnobyl”. Widzimy pracowników reaktora i podpis: „Więcej papieża młodzież wytrzyma”. Jeśli spojrzeć na konkurs polonistyczny dla uczniów z rejonu rzeszowskiego, w którym znalazło się polecenie, aby skomponować SMS do Jana Pawła II, można podejrzewać, że w kuratorium głęboko w to wierzą: młodzież zniesie każdą ilość papieża.