Uczniowie wypisują się z religii. Z patriotyzmu też

Codziennie ktoś się wypisuje z religii, czasem grupowo. Uczniowie nie chcą też wycieczek patriotycznych, w ramach buntu wolą pizzerię zamiast katedry. I to wcale nie są złe dzieci.

Firma organizująca szkolne wycieczki dobrze wyczuła nastroje wśród uczniów, ponieważ całkiem serio zaoferowała nam wyjazd niepatriotyczny. Nie będzie żadnego zwiedzania miejsc pamięci czy kultu religijnego. Ani grama tego, co tak kocha minister Czarnek. Zero narodowych treści. Klasa pojedzie do Wrocławia tylko po to, aby dobrze się zabawić. Nastolatkom się to po prostu należy.

Uczniowie nie byli pewni, czy wychowawca nie wciśnie im czegoś patriotycznego, dlatego z uwagą czytali program wycieczki. Zauważyli jeden niebezpieczny punkt: muzeum. W Polsce nie ma muzeów stricte rozrywkowych, każde jest poświęcone wzniosłym wartościom. W żadnym nie wolno się śmiać ani cieszyć z byle czego. Zatem wycieczka niepatriotyczna, która ma w programie muzeum, to ściema. Wychowawca ich oszukał.

Nie mówcie mi, co mam robić

W autokarze uczniowie całą drogę śpiewali zakazane piosenki. A właściwie tylko niektóre śpiewali, najczęściej wyli jak opętani, że „mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić”. Wyli, aby wychowawca usłyszał i się domyślił. To miała być wycieczka niepatriotyczna, antyczarnkowa, skąd więc w programie wzięła się wizyta w muzeum? My wolimy do pizzerii!

Wyli tak głośno, że aż zareagował drugi opiekun. „To są niemoralne piosenki” – powiedział. „Gdzie oni się tego nauczyli?”. Dla udobruchania nauczycieli uczniowie zaśpiewali „Barkę”, ale znacznie ciszej. Potem wrócili do swoich piosenek. Kierowca włączył radio, abyśmy nie słyszeli, co śpiewa klasa. Zastosowaliśmy starą zasadę pedagogiczną: nie widzieć i nie słyszeć, co robią uczniowie, a wtedy problem zniknie. W radiu leciała muzyka disco polo, do której minister nic nie ma. W pewnym momencie usłyszałem jednak, że uczniowie krzyczą, aby wychowawca śpiewał razem z nimi: „Nie mówcie mi więc, co mam robić”.

Tuczymy uczniów patriotyzmem jak gęsi na wątróbki

Jako wychowawca mam obowiązek krzewić wśród uczniów patriotyzm. Zawsze to robiłem, choć nigdy z przymusu – jak teraz – lecz zawsze z poczucia, iż tak należy postępować. Rolą wychowawcy jest bycie przewodnikiem uczniów w świecie wartości. Nie zdarzyło mi się zatem uczestniczyć w wycieczce szkolnej, w programie której nie byłoby czegoś patriotycznego. Dbałem o to, aby celem wyjazdu nie była tylko pizzeria, miejsce dla uczniów bardzo ważne, lecz także muzeum, cmentarz, pomnik bohaterów albo świątynia. Trzeba bowiem karmić nie tylko ciało, np. pizzą, lecz przede wszystkim duszę, choćby w muzeum.

Teraz jednak jest inaczej. Zostałem przez ministra przymuszony, aby serwować uczniom nie jedną patriotyczną przekąskę podczas wycieczki, lecz po dwa, trzy obfite obiady naraz. Czarnek nie zna umiaru. Mam tuczyć młodzież narodowymi treściami niczym gęsi hodowane na wątróbki. I uczniowie tak się właśnie czują: mają otworzyć szeroko dziób, a wychowawca będzie im wpychał papkę patriotyczną. Na siłę, nie patrząc, jak im to smakuje, byle tylko zostali utuczeni na prawdziwych Polaków. Nastolatki mają dość takiego traktowania, żądają, aby nauczyciele nie mówili im, jakimi wartościami mają kierować się w życiu. Przynajmniej nie na wycieczce.

Głodówka od patriotyzmu

We Wrocławiu czekała na nas grupa animatorów, której zadaniem było zorganizowanie dobrej zabawy. Mieli pokazać nam Wrocław jako miejsce, gdzie można się wyluzować. Panorama Racławicka – którą zawsze zwiedzałem, będąc w tym mieście na wycieczce szkolnej – teraz wypadła z programu. Za żadne skarby. Uczniowie potrzebują takiego programu, który pomoże im odbudować relacje z rówieśnikami, zintegrować się ponownie z koleżankami i kolegami, z którymi z powodu pandemii się zdezintegrowali.

Trzeba się nauczyć cieszyć towarzystwem drugiego człowieka, a do tego patriotyzm – rozumiany po pisowsku – kompletnie się nie nadaje. On bowiem ludzi dzieli, a nie łączy. Animatorzy dobrze rozumieli się na dzisiejszej młodzieży, tej zdołowanej wielomiesięczną nauką przez internet, dlatego zapewnili, że przygotowali program oparty wyłącznie na czystej frajdzie.

Zamiast zwiedzania archikatedry (nigdy nie przeoczyłem) będzie gra miejska (bez zadań patriotycznych). Zamiast wchodzenia do bunkrów (to akurat wychowawca chciałby zwiedzić) pójdziemy obejrzeć Fontannę Piłkarską. Drugi opiekun protestował, gdyż również marzyło mu się zwiedzanie Festung Breslau. Niestety, na uczniów nie tylko treści patriotyczne działają jak czerwona płachta na byka, ale nawet te podobne do patriotyzmu. Dlatego podziemny Wrocław również nie trafił do programu wycieczki. Trochę szkoda.

Muzeum niepatriotyczne

Pozostało jeszcze wyjaśnienie, dlaczego w programie jest muzeum. Animatorzy zapewnili, że to jest muzeum niemuzealne. Sami nie cierpią muzeów, więc dobrze rozumieją opór uczniów. Jednak do tego miejsca chodzą chętnie, gdyż nie jest poświęcone żołnierzom wyklętym itp., lecz po prostu wodzie. To jest muzeum wody: Hydropolis. Nie będzie też żadnego przewodnika, który tłumaczyłby, jak należy rozumieć eksponaty. Każdy będzie zwiedzał, jak chce. Nikt nie powie wam, co macie robić. Sami decydujcie o sobie.

W drodze powrotnej uczniowie zaśpiewali Barkę, żeby nauczycielom było przyjemnie. A oprócz tego parę takich piosenek, że kierowca znowu musiał włączyć radio, abyśmy mogli poudawać, iż nie słyszymy. Na najbliższym zebraniu z wychowawcą rodzice ocenili, że to była bardzo udana wycieczka. Dzieci wróciły szczęśliwe, a przecież to najbardziej się liczy. Minister Czarnek miałby pewnie inne zdanie: wycieczka była antypolska, ponieważ nie weszliśmy do żadnego kościoła, nie pochyliliśmy się nad grobami męczenników, nie uderzyliśmy we wzniosły ton pod pomnikiem bohaterów. Była jedynie „Barka” – zdecydowanie za mało. Dofinansowanie się nie należy, bo to była wycieczka niepatriotyczna.

Jedna osoba z klasy chodzi na religię

Połowa mojej klasy zadeklarowała udział w lekcjach religii. Jednak codziennie ktoś się wypisuje. Bywają dni, że wypisują się grupowo: po trzy, cztery osoby. Jeden z bardziej religijnych rodziców, dla którego chodzenie na religię i do kościoła to moralny obowiązek, przyszedł porozmawiać z wychowawcą. „Co się dzieje, panie profesorze?” – zapytał. Jego dziecko też chce się wypisać z religii. Dlaczego? Czy trafiło do złej klasy? Może powinno przenieść się do innej? Bardziej moralnej?

Drogi rodzicu, uczniowie we wszystkich klasach wypisują się masowo z lekcji religii. Są klasy, gdzie chodzi tylko jedna osoba. Uczniowie wypisują się także z patriotyzmu. Nie chcą wycieczek patriotycznych. W ramach buntu wolą pizzerię zamiast katedry. I to wcale nie są złe dzieci. To są bardzo dobre i mądre dzieci. Wypisują się, bo nie będzie im Czarnek mówił, co mają robić na swoim kawałku podłogi.