Nauczycieli trzeba będzie dowozić z domów spokojnej starości

Czas najwyższy powiedzieć, że jednakowe pensum dla katechety i polonisty to zbrodnia. Minister Czarnek usilnie pracuje nad tym, aby w szkole nie chciał pracować nikt – z wyjątkiem katechetów.

Uczniowie powiedzieli, że chcieliby, abym uczył ich aż do matury. Niech pan nas nie zostawia. Zdziwiony odpowiedziałem, że nie muszą się martwić, przecież nigdzie się nie wybieram: ani na emeryturę, ani do innej pracy. Co też wam przyszło do głowy?

Okazało się, że młodzież jest świadoma, iż nie można być pewnym żadnego nauczyciela. Każdy się zarzeka, że będzie tu pracował, a potem nagle okazuje się, iż już go nie ma. Zwolnił się, a na jego miejsce dyrekcja szuka nowego. Może znacie kogoś – pyta nawet uczniów – kto chciałby się u nas zatrudnić?