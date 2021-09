Gdyby szkoły i przedszkola przestrzegały prawa, prawdziwy poziom zainteresowania religią okazałby się niski – mówią rodzice walczący o to, by ich dzieci nie były dyskryminowane ze względu na to, że nie chodzą na katechezę.

Dwa okienka się szykują. Dotychczas na religii równolegle organizowana była etyka, a teraz etyka jest na całkiem innych lekcjach. Jestem zmęczona ciągłą walką. Już nawet nie mam nadziei na wyrzucenie religii ze szkół, ale żeby przynajmniej była na skrajnych godzinach – mówiła jeszcze na początku września Magdalena, której córka uczy się w czwartej klasie jednej z lubelskich podstawówek. I jako jedyna nie chodzi na religię.